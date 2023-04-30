В Донецк скоро придет «большая вода»

Завершается заполнение систем уникального гидротехнического сооружения — водовода Дон – Донецк, который возводится в рамках проекта «Большая вода». Параллельно на донецких сетях идет отладка оборудования, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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«Сегодня военные строители заполняют отрезки водовода, под повышенным давлением, проверяют качество стыков, тестируют насосное оборудование для работы в разных режимах. Остается пройти последнюю, восьмую станцию. Далее начнется выпуск воды в канал Северский Донец, откуда ФГУП ДНР "Вода Донбасса" будет забирать ее для нужд региона. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную. Начнется заполнение Макеевского и Верхне-Кальмиусского хранилищ», — уточнили в ведомстве.

В самом Донецке уже проведены планово-предупредительные работы на фильтровальных и насосных станциях, и на гидротехнических сооружениях. На магистралях отремонтированы аварийные участки, заменена запорная арматура.

В Минобороны напомнили, что водовод река Дон – Северский Донец – Донбасс не имеет аналогов в современной России. Уникальный инженерный объект был возведен за рекордные четыре месяца, хотя обычно такие сооружения строятся несколько лет. Мощность водовода составит до 300 тыс. кубометров в сутки.

