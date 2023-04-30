В Оксфорде спрогнозировали скорое появление вакцины от всех видов рака

Вакцина против рака может появиться до конца нынешнего десятилетия, в этой «гонке» сейчас участвуют не менее десяти компаний и академических подразделений, сообщил ученый Оксфордского университета Джонатан Квок. Препарат, разрабатываемый в Оксфорде, по его словам, может появиться даже раньше 2030 года, он будет направлен на борьбу с метастазами, пишет испанская газета El Mundo.

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«Сейчас идет гонка, в которой участвуют не менее 10 компаний и академических подразделений с разными подходами и стратегиями. Мы увидим, каковы преимущества каждого из этих подходов, какие методы лучше всего и как их можно комбинировать, чтобы обеспечить наилучший уход за пациентами. Уже есть некоторые варианты, которые находятся на средних стадиях исследований. Я думаю, что наша собственная вакцина появится раньше этого срока», — рассказал изданию Квок.

Он пояснил, что смерть от рака в 70-90% случаев происходит из-за метастаз. Исследования в Оксфорде направлены на остановку этих метастаз и предотвращение их возникновения за счет устойчивого ответа иммунной системы. Эксперименты на мышах доказали возможность полностью предотвратить метастазы. Теперь ученые готовятся к первому этапу клинических испытаний на людях, он начнется уже в ближайшие месяцы.

