Не время для Nasdaq

Глеб Баранов

обозреватель Expert.ru

4 апреля 2023, 11:12

Индекс Dow начал апрель ростом, а Nasdaq – падением. Причиной разнобоя были текущие события, такие как избиение медведей по нефти или быков по Tesla, но есть у него и старые корни. Исторически это лучший месяц года для Dow, но лишь четвертый для Nasdaq.

Seth Wenig/AP/TASS