Вчера для трейдеров акциями и облигациями в США главной новостью была динамика фьючерсов на нефть на срочном рынке. Там медведи, застигнутые врасплох решением ОПЕК+ снизить добычу, пытались покрыть «шорты». И им приходилось непросто.
Не время для Nasdaq
Индекс Dow начал апрель ростом, а Nasdaq – падением. Причиной разнобоя были текущие события, такие как избиение медведей по нефти или быков по Tesla, но есть у него и старые корни. Исторически это лучший месяц года для Dow, но лишь четвертый для Nasdaq.
Seth Wenig/AP/TASS
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