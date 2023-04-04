«Автотор» будет выпускать компоненты для других автопроизводителей

Завод «Автотор» (Калининград) намерен наладить выпуск автокомпонентов не только для собственных нужд, но и для других производителей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента ООО «Автотор-холдинг» Дениса Пака, ранее занимавшего должность директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга.

По словам топ-менеджера, приоритетом в стратегии холдинга под его руководством будет развитие автомобильного производства и выпуска компонентов по ряду направлений. «Причем производство компонентной базы не только для внутренних нужд "Автотора", но и для других автопроизводителей. Потому что именно в компонентном производстве основная добавленная стоимость и основные компетенции, которые можно сформировать здесь, на территории Калининградской области», — пояснил Пак.

О том, что Денис Пак переходит на руководящую должность в «Автотор», в начале февраля писал «Коммерсантъ». Пак возглавлял в Минпромторге департамент по автопрому с 2017 года, он покинул ведомство в сентябре прошлого года, после чего был советником главы ФГУП НАМИ.