«Автотор» объявил о начале сборки двух моделей китайского автоконцерна BAIC

Калининградский «Автотор» запустил производство автомобилей китайского автохолдинга BAIC на своих мощностях.

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Как сообщает пресс-служба российской компании, на одной линии одновременно начали выпускаться две модели — компактный пятиместный кроссовер BAIC X35 и седан с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus.

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Совместная работа специалистов «Автотора» и BAIC International по запуску производства осуществлялась с февраля по март 2023 года, указывается в пресс-релизе. «По итогам контрольных мероприятий по проверке готовой продукции в рамках выпуска "пилотной партии" были достигнуты необходимые показатели качества и принято решение о запуске промышленного производства автомобилей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня.«На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие», — сообщает пресс-служба калининградского предприятия.

На церемонии запуска производства представители двух компаний подписали генеральное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в России.

Стороны намерены развиватьсья в области дальнейшего углубления технологии производства. Так, в следующем году планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

«Дальнейшие перспективы по расширению сотрудничества связаны с проектами по производству моделей автомобилей на электротяге, которые уже представлены в линейке продукции BAIC», — отмечается также в пресс-релизе.

Начало продаж BAIC X35 и BAIC U5 plus запланировано на второй квартал 2023 года.

В январе сообщалось, что «Автотор» начал выпускать автомобили китайской компании Kaiyi Auto. Первой произведенной на калининградском заводе моделью Kaiyi стал среднеразмерный седан E5 с полуторалитровым бензиновым двигателем.