«Байкал Аква» зарегистрировала уникальность своей питьевой воды

Компания «Байкал Аква», выпускающая питьевую воду под брендом «Legend of Baikal», зарегистрировала интеллектуальную собственность, закрепив за собой право указывать происхождение воды из крупнейшего пресноводного озера. Производитель получил регистрацию бренда в федеральном реестре наименования мест производства товаров (НМПТ), сообщила 4 апреля его пресс-служба.

Напомним, НМПТ — обозначение, которое по закону применяют к товару, произведенному в определенном месте, при этом в его название включается название этой локации.

«Высокая ценность данной регистрации — это гарантия качества продукта», — сообщили в компании.

Сегодня российский рынок питьевой воды покидают западные игроки. Вопрос о защите продукта от поделок и контрафакта становится

достаточно острым. Репутация продуктов, которые маркированы локальным брендом, пользуется доверием потребителя. По этой же причине недобросовестные конкуренты могут использовать обозначение места производства, чтобы сбить с толку покупателей. Регистрация НМПТ — эффективный способ защиты от контрафакта.

Как добавили в компании, Байкал, озеро мирового значения, давно стал общеизвестным брендом. «Заботясь о своих покупателях, бренд "Legend of Baikal" еще раз подтвердил: то, написано на этикетке, является правдой. Настоящая вода из озера Байкал может быть произведена только на Байкале и добываться только из озера Байкал. Это примерно тоже самое, когда шампанским может называться только то игристое, которое произведено в регионе Шампань», — отметили в пресс-службе.

Как писал ранее «Эксперт», воду добывают с глубины 400 м, где расположен реликтовый слой. Он находится в древнем тектоническом разломе, возраст которого превышает 30 млн. лет. Розлив ведется также прямо из озера, чтобы исключить контакт с воздухом и сохранить природные свойства воды.

По оценкам ученых, такая вода положительно влияет на иммунную систему человека, обмен веществ и восстановление после физических и умственных нагрузок. Кроме того, по составу она легкая, состоящая только из легких атомов водорода (протия) и атомов кислорода-16. Она позволяет существенно повысить устойчивость организма к повреждающим воздействиям различной природы (таким как химические яды и канцерогены), а также снизить риск «старческих» болезней: в первую очередь, онкологии и сахарного диабета.

Во многих зарубежных странах географические указания и НМПТ являются драйвером развития регионов. Локальные продукты пользуются большим спросом среди покупателей, так как свойство товара определяется уникальными традициями и природными условиями географического происхождения.