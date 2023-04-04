Белгородский «Завод железобетонных конструкций N1» нарастил чистую прибыль более чем в 1,5 раза

Один из крупнейших в Белгородской области производителей стройматериалов, АО «Завод железобетонных конструкций N1» («Завод ЖБК-1») в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,6 раза по отношению к 2021-му, до 475,9 млн руб.

Об этом говорится в отчете компании, на который ссылается «Интерфакс».

Сообщается, что выручка предприятия за год увеличилась на 21,3%, до 2,8 млрд руб., при этом себестоимость выросла на 12%. Валовая прибыль компании поднялась на 46,2%. Прибыль от продаж составила 602,1 млн руб. (рост на 68%), прибыль до налогообложения — 599,1 млн руб. (+57,9%). Кредиторская задолженность компании увеличилась с 234,3 млн до 388,7 млн, дебиторская — уменьшилась с 915,2 млн до 705,6 млн.

АО «Завод ЖБК-1» зарегистрировано в 2003 году в Белгороде, история самого завода берет начало в 1953 году. Предприятие выпускает изделия из бетона для строительной отрасли, сухие бетонные смеси, кирпич, черепицу и другие стройматериалы. В общей сложности на ЖБК-1 производится свыше 10 тыс. наименований продукции.