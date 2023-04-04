Более 60% уехавших из России граждан РФ готовы вернуться в ближайшее время

Консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey) и сервис HeadHunter провели исследование, выявившее число уехавших из РФ россиян, которые готовы в ближайшее время вернуться.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса, такие планы имеются у 62% респондентов. Причины для возвращения у большинства — «личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране». По словам партнера компании «Яков и партнеры» Елены Кузнецовой, в таких условиях «можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два».

Отмечается, что число россиян, готовых ради карьерных перспектив покинуть страну, увеличилось до 58% — в 2020-м их было 47%. Однако при этом только 6% активно прорабатывают этот вариант. Лидерами среди стран, в которые стремятся желающие переехать граждане РФ, являются США и Канада; ОАЭ, «вопреки распространенному мнению», не вошла даже в топ-10 направлений.

Сообщается, что примерно 40% респондентов готовы переехать в другой регион России для улучшения своего финансового положения, наиболее востребованными в этом плане называют Москву, Санкт-Петербург и Южный федеральный округ.