Число пострадавших в результате взрыва, при котором погиб военкор Татарский, выросло до 40

Согласно последним данным, в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, произошедшего 2 апреля и унесшего жизнь военкора Владлена Татарского, пострадали 40 человек, среди них трое подростков.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших, в том числе 14-летней девочке. Сейчас в больницах остаются 25 человек, получивших травмы прии взрыве; состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, подчеркнули в ведомстве.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел вечером в воскресенье, 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. «Следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков», — рассказали в СКР.