Деловой. Идеологически нейтральный. Достоверный

Мы проделали большую работу, чтобы стать еще ближе к вам, нашим читателям: с 1 апреля «Эксперт» будет дополнительно представлен более чем в 200 киосках прессы Ростовской области и Краснодарского края.

В мире ежедневно издаются сотни тысяч различных газет и журналов. Это влечет за собой много информации, которая не имеют под собой отношения к достоверным фактам, в массмедиа это выражается в бурном нарастании фейков и просто ерунды. В «Эксперте» вы не увидите этого. Тщательная проверка данных, личные встречи и интервью, подкрепление тезисов анализом цифр — наше профессиональное кредо. «Эксперт» не ограничивается цифрами и фактами, он дает читателям объемную и достоверную информацию, представляет тренды, аналитику, прогнозы, рейтинги, оценку ситуации в стране описывая состояние отраслей производства и публикуя интервью с ключевыми фигурами бизнеса.

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