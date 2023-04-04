Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира в 2023 году.

Российский сегмент рейтинга впервые возглавил Андрей Мельниченко – основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК, состояние которого оценивается в 25,2 млрд. долл., передаёт ТАСС.

На втором месте расположился глава «Норильского никеля» Владимир Потанин (23,7 млрд. долл.), на третьей позиции – прошлогодний лидер, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (22,1 млрд. долл.). Глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 21,6 млрд долл. занял четвёртую строчку рейтинга, председатель совета директоров «Северстали», а пятую с состоянием 20,9 млрд. долл. председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

В ТОП-10 самых богатых российских бизнесменов также вошли: председатель Общественного совета Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов (20,5 млрд), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко (18,5 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (14,4 млрд), основатель «Альфа-банка» и LetterOne Михаил Фридман (12,6 млрд) и основатель Telegram Павел Дуров (11,5 млрд).

Всего в новом рейтинге богатейших людей мира – 110 российских миллиардеров, это на 22 человека больше, чем годом ранее, сообщает РБК.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе Forbes опубликовал ТОП-10 самых обедневших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Возглавляет этот рейтинг основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Согласно оценкам экспертов издания, состояние Мордашова и его семьи за 12 месяцев уменьшилось сразу на 11,1 млрд долл. и сейчас составляет 18,4 млрд долл.

На втором месте – основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой просело на 8,3 млрд долл. и сейчас находится в пределах 4,7 млрд долл. Замыкает тройку лидеров Олег Тиньков – его состояние сократилось на 5,9 млрд долл., у него осталось «всего» 870 млн долл.

