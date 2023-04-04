«Газпром нефть» добудет на месторождении Новый порт в Арктике более 5 млн тонн сырья

В 2024 году «Газпром нефть» планирует добыть на месторождении Новый порт в Арктике 5,08 млн тонн углеводородов.

Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Газпром нефть» продолжает реализацию проекта по вывозу нефти с месторождения Новый порт. В 2024 году компания планирует добыть 5,08 млн т сырья», — говорится в материале.

Расположенное в 30 км от побережья Обской губы Новопортовское входит в число крупнейших разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на Ямале. Извлекаемые запасы категорий C1 и С2 превышают 250 млн т нефти и конденсата, а также свыше 320 млрд куб. м газа. В 2020 году на месторождении было добыто 14,87 млн т нефтяного эквивалента, что на 5% превышает результат 2019 года.

Ранее сообщалось, что созданная на месторождении инфраструктура позволяет производить перевалку до 8,5 млн т нефти в год, отмечает ТАСС.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий ряд изменений в схему налогообложения нефтяной отрасли, который в том числе устанавливает параметры предоставления «Газпром нефти» до 31 марта 2029 года налогового вычета по НДПИ в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 года.