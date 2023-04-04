Глава МИД РФ перечислил причины, по которым Москва считает Евросоюз недружественным альянсом

Дальнейшие решения о диалоге с Евросоюзом будут приниматься на основе принципов, изложенных в новой концепции внешней политики РФ; на данный момент Россия рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения», — рассказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия со своей стороны сделала все «необходимые выводы» из сложившейся ситуации. По словам министра, в ответ на враждебные шаги Москва будет действовать «при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности».

Сергей Лавров подчеркнул, что решения о взаимодействии с Евросоюзом будут приниматься на основе интересов, изложенных в новой концепции внешней политики РФ, «если европейцы в какой-то момент откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией».

Президент РФ Владимир Путин 31 марта одобрил новую концепцию внешней политики страны. Согласно документу, Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений, однако рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию; приоритетное внимание будет уделяться «устранению рудиментов доминирования США в мире» и беспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности.