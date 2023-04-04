Глава СПЧ Фадеев призвал закрыть «Википедию» в России и создать её альтернативу

«Википедия» содержит много исторических и политических искажений, поэтому нужно закрыть эту интернет-энциклопедию в России, создав её альтернативу.

Об этом на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, передаёт РИА Новости.

«Моё мнение относительно "Википедии" – её надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет…», – признал правозащитник.

При этом, он считает, что необходимо как можно быстрее создать альтернативу и после этого закрыть «Википедию» в России.

«Это моя позиция. Я не призываю закрыть её уже завтра, но, конечно, надо двигаться к этому, потому что это идеологический, политизированный продукт», – резюмировал Фадеев.

