ГАЗ попросит Минпромторг проконтролировать ситуацию с нанесением автозаводу ущерба компанией Volkswagen

Рабочие советы Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) планируют обратиться в Минпромторг с просьбой проконтролировать ситуацию с ущербом, нанесенным российскому предприятию компанией Volkswagen.

Об этом рассказал председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов.

В прошлом месяце арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы Volkswagen в РФ по иску автозавода, требующего взыскать с российской «дочки» одного из крупнейших в мире автоконцернов более 15,5 млрд руб. Обеспечительные меры были наложены, чтобы не допустить уход Volkswagen из РФ до разрешения ситуации. Накануне, 3 апреля, суд частично удовлетворил ходатайство «Фольксваген Груп Рус», отменив арест на объекты недвижимого имущества, а также на производственное оборудование и прочее движимое имущество «Фольксваген Груп Рус».

Конфликт связан с расторжением соглашения о контрактной сборке автомобилей немецкого производителя на мощностях ГАЗа, которая велась до весны прошлого года. Российская компания потребовала признать его недействительным и выплатить понесенный ей убыток.

«Сегодня мы столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Фольксваген планирует уйти от своих обязательств перед Горьковским автомобильным заводом. Вчера Нижегородский арбитражный суд принял решение по удовлетворению обращения компании Фольксваген в отношении ареста основных активов в Калуге. И сегодня мы услышали много вопросов в наших трудовых коллективах о том, что же будет с тем ущербом для ГАЗа, что будет с дальнейшим развитием производства и неужели позволят западной компании так спокойно продать все свои активы и уйти из страны, отставив со своими проблемами многотысячный коллектив на ГАЗе», — заявил Морозов.

Он отметил, что Горьковский автозавод совместно с Volkswagen в короткие сроки создали производство на площадях ГАЗа и обучили людей. По словам Морозова, Volkswagen строил планы по развитию мощностей в Нижнем Новгороде, имелись планы по дальнейшему развитию совместных проектов. «Сегодня мы видим, что в Нижнем Новгороде простаивают площади мощностью на выпуск 140 тысяч легковых автомобилей в год. Потеряно 3 тысячи рабочих мест. Наш завод будет отстаивать справедливость. Мы планируем обратиться в Минпромторг РФ, чтобы производство было возобновлено на обеих площадках — и в Нижнем Новгороде, и в Калуге. Мы также надеемся, что правительство РФ возьмёт под контроль ситуацию и не позволит уйти компании Фольксваген из России, не вернув средства нашему многотысячному коллективу для реализации нового проекта на площадях Горьковского автозавода», — подчеркнул председатель рабочих советов ГАЗа. По его словам, основная цель автозавода —возобновить производство легковых машин и сохранить рабочие места.

Как отметил руководитель производства автомобилей VW и Skoda Горьковского автозавода Александр Подоплелов, ГАЗу «стоило огромных усилий и ресурсов в короткие сроки запустить совместный с Фольксваген проект по производству легковых автомобилей в Нижнем Новгороде».

«С 2012 года по заказу партнёра мы практически ежегодно выпускали новые модели автомобилей. И за 10 лет сотрудничества мы запустили 7 новых моделей автомобилей Фольксваген и Шкода, причем каждая была сложнее предыдущей. Помимо этого, в 2013 году мы на своих площадях локализовали производство мостов, а в 2015 - лонжеронов на все выпускаемые в Нижнем Новгороде модели... Мы в постоянном режиме проводили обучение персонала, модернизировали действующее производственное оборудование, запускали новые процессы. При этом мы организовывали производство с максимально возможной эффективностью для Фольксвагена. Однако доходность, которую ГАЗ получал при производстве каждого автомобиля, была значительно ниже, чем прибыль заказчика при реализации автомобилей», — сказал руководитель производства VW на ГАЗе.

Подоплелов добавил, что Volkswagen остановил не только производство автомобилей, но и все работы, связанные с запуском новых проектов, финансирование и подготовку к реализации которых активно проводили многие предприятия Группы ГАЗ. «У нас нет другого выхода, кроме как компенсировать наши затраты, возобновить производство и вернуть людей на завод», — заключил он.

Председатель профкома ПГА/СКП АЗ «ГАЗ» Елена Загустина указала на несправедливость ситуации. «Все это несправедливо по отношению к людям, к нашей команде. Сколько трудов было затрачено на то, чтобы развивался завод, чтобы была перспектива! На сегодняшний день абсолютно никакой перспективы нет. Я считаю, что это мерзко. За все необходимо нести ответственность. И мы хотим, чтобы VW/Skoda выплатил неустойку за остановку нашего производства. Мы хотим выпускать легковые автомобили, у нас есть для этого все возможности. У нас есть технологии, конструкторские школы, есть желание и мы будем это делать», — подчеркнула она.

Как рассказала контрольный мастер завода по производству автомобилей VW/Skoda АЗ «ГАЗ» Елена Молина, на проекте она проработала с самого его запуска. «Здесь работало очень много молодежи, работали люди с семьями, росли, развивались. Но в один прекрасный миг все рухнуло. В марте 2022 года «Фольксваген» остановил выпуск своей продукции. Нам очень жалко, что сейчас простаивают такие площади, я говорю об этом с болью в сердце. Мы готовы, мы хотим вернуться в родные стены. Только вперед, чтобы выпускать легковые автомобили», — сказала специалист.