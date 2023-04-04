На президиуме Госсовета возникла оживленная дискуссия по поводу промышленной политики

В ходе рабочей поездки в Тульскую область 4 апреля президент России Владимир Путин посетил Тульский завод железнодорожного машиностроения, где осмотрел сборочный цех и пообщался с рабочими, а затем провел заседание Госсовета, на котором обсуждалось развитие обрабатывающей промышленности в России.

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Рабочие «Тулажердормаша» — люди достаточно обеспеченные (средняя зарплата — более 70 тысяч рублей в месяц), поэтому общаясь с президентом в заводском цеху, они практически не обсуждали личные проблемы, а больше интересовались будущим своего предприятия и индустриальным развитием страны. Скажем, мастер Юрий Никифоров поинтересовался у главы государства: «У нас импортные станки и есть вероятность, что из-за санкций возникнут проблемы с запчастями. А есть вероятность появления наших отечественных аналогичных станков»?

Владимир Путин начал ответ, опираясь на историческую перспективу.

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«В 2014 году в ответ на введённые в отношении России санкции мы ограничили доступ на наш рынок сельхозпродукции. Это был не просто сложный, а рискованный шаг, наши критики и скептики говорили, что мы вообще останемся без продовольствия. Но произошло совсем обратное: наше сельское хозяйство на освободившийся рынок вышло со своей продукцией – в большом объеме и по качеству выше, чем любая западная продукция. То, о чем вы сейчас сказали, — это следующий вызов, это высокие технологии в области промышленного производства. Станочный парк, зависимый от запасных деталей, у нас по всей стране. Вы подняли абсолютно ключевой вопрос: это то, что нам нужно сделать в самое ближайшее время – добиться технологического суверенитета России».

В этой же тональности началось и заседания президиума Госсовета. Президент призвал министров и губернаторов оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции. Часть таких мер, напомнил президент, уже реализуется: это создание федерального и региональных фондов поддержки промышленности, промышленная ипотека, льготные кредиты для производителей, а на очереди — и льготы для покупателей отечественной продукции.

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Недофинансирование, проблема долгосрочных кредитов, защита рынка

В ходе обмена мнениями вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов сказал, что в ближайшие два года на нужды развития промышленности будут выделяться рекордные средства: по 700 млрд рублей на год. Для сравнения, в благополучном 2018 году было выделено 350 млрд.

К этому следует добавить, что на строительство новых предприятий, с разрешения президента, можно будет расходовать средства Фонда национального благосостояния, в котором аккумулировано более 11 трлн руб., а в Федеральный фонд поддержки промышленности только в прошлом году было перечислено 120 млрд руб.

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По мнению главы Минфина, у промышленного сообщества сейчас есть все необходимое для того, чтобы развивать отечественные технологии.

С этим не вполне согласился председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его мнению, в России недофинансированы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

«Для возвращение в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, расходы на НИОКР должны составить не менее 1,5% ВВП в 2024 году и около 3% в 2030 году», — уверен Дюмин.

Если исходить из того, что ВВП России, по оценке Росстата, в 2022 году составил 151,5 трлн руб., на НИОКР нужно тратить около 2 триллионов.

Кроме того, председатель комиссии Госсовета предложил Центробанку оптимизировать требования банков для предоставления промышленным предприятиям долгосрочных кредитов на создание в России собственных средств производства. Тех же станков, к примеру, о которых президент говорил с рабочими. А также развивать офсетные контракты, гарантирующие производителю долгосрочные спрос на его товары, облегчить налоговое бремя для тех, кто производит отечественную высокотехнологическую продукцию, одновременно защитив их заградительными пошлинами.

По словам Дюмина, отечественные производители часто сталкиваются с тем, что заниматься импортозамещением нерентабельно, потому что их продукция с учетом затрат на внедрение оказывается более высокой по себестоимости, чем импортная.

«Для большинства развитых стран политика протекционизма является нормой. Они вводят различные госпошлины, игнорируя при этом ВТО. США и КНР импортируют электродвигатели с пошлинами до 80% и 40%. Предлагается проанализировать возможность пересмотра пошлин и выработать решения», — сказал он.

Льготы и ЕГЭ

Глава Минпромторга Денис Мантуров для защиты внутреннего рынка, в том числе от контрафакта, предложил восстановить государственный надзор за соблюдением техрегламентов по промышленной продукции. Это отсечет и часть иностранных товаров, которые не соответствуют нашим регламентам. Также министр назвал своевременным предложение президента, озвученное во время послания Федеральному собранию, предоставить налоговую льготу тем, кто покупает российское высокотехнологичное оборудование. Он пообещал сформировать список подпадающего под эту льготу оборудования к середине апреля. Льгота, по мнению Мантурова, должна вступить в силу уже в текущем году.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неожиданно для многих предположил, что в нашем технологическом отставании виноват ЕГЭ.

«Дети боятся, что провалят экзамен по математике или физике, поэтому заранее выбирают для себя менее сложные гуманитарные дисциплины. В результате в технических вузах недобор, и нашей промышленности не хватает специалистов», — сказал губернатор. Также он призвал усилить преподавание математики в школе и вернуть уроки черчения.

Владимир Путин в ответ на эту реплику сказал, что ЕГЭ здесь, наверное, все-таки ни при чем. А вот усиливать школу преподавателями, которые могут увлечь учеников точными и техническими науками, действительно нужно. И, кроме того, президент призвал школы и промышленные предприятия поддерживать шефские контакты, чтобы дети больше знали о производстве и интересовались им.

«Тут возможен весь пакет мер»

«Во-первых, прошу Правительство России обеспечить механизмы поддержки промышленных проектов соответствующим финансированием», — заявил, подводя итоги заседания, Владимир Путин, отметив, что это принципиальный вопрос, при том, что он понимает специфику текущей ситуации с бюджетом. Свою роль отведена регионам, включая региональные ФРП и механизм гарантий: «Если бюджеты каких-то регионов позволяют, как у Сергея Семёновича, чего же не гарантировать – тогда гарантии можно давать».

Президент указал также, что комплексная и масштабная система должна быть организована в части поддержки перспективных НИОКРов и разработок, особенно критически важной продукции и технологий. «Тут возможен весь пакет мер: и льготы, и субсидии и так далее и тому подобное. При этом обязательно необходимо поддержать, учитывать, опираться на частную инициативу», — сказал он.

«Коллеги также отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», — отметил Путин, поддержав, как и в вопросах финансирования и НИОКР, тезисы Алексея Дюмина. — «Думаю, надо обязательно посмотреть на этот вопрос посерьёзнее и произвести соответствующую корректировку. Конечно, что же мы на конечную продукцию [пошлину] обнуляем, а на сырьё и на комплектующие держим высокие тарифы? Ну так и чего? И не будет у нас собственной конечной продукции – всё будем завозить. Полностью согласен: там, где это оправданно, повышать пошлины на готовые изделия и снижать барьеры для ввоза комплектующих – это надо, конечно, сделать, но только тех, конечно, по которым у нас нет и не предполагается создания собственных производств. В выступлении Алексея Геннадьевича Дюмина были предложения на этот счёт, и я с этим, как я уже сказал, согласен», — заявил он.

Реагируя еще на один момент обсуждения, он указал также: «Тем странам или компаниям тех стран, которые ведут себя в отношении нас некорректно, не нужно создавать везде и всегда зелёный свет, обеспечивая их интересы. Они на наши интересы смотрят свысока, не учитывают, и мы должны исходить из реалий, которые нам диктует жизнь».

Президент также попросил правительство рассмотреть возможность снижения административной и налоговой нагрузки для небольших промышленных предприятий, хотя и с оговоркой об аккуратности в этом вопросе.