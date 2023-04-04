Фьючерс на хлопок удерживает от падения лишь одно

В понедельник, 3 апреля, цены на хлопок опустились на 0,25 доллара за фунт, или на 0,30% с начала 2023 года. Тенденция к снижению стоимости наблюдалась в течение всего марта и может сохраниться еще некоторое время. Однако эксперты и участники рынка уверены, что в более долгосрочной перспективе хлопок продолжит дорожать.

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Майский контракт NY/ICE протестировал нижнюю границу диапазона между 78 и 88 центами за фунт, который удерживался с ноября. После неудачной попытки опуститься ниже 80 центов в середине февраля, цены восстановились до уровней около 85 центов и колебались между 82 и 85 центами за фунт. Цены на декабрьский контракт NY / ICE, отражающие ожидания рынка на урожай 2023/24 года, упали до 82 центов в середине февраля, но в остальном большую часть прошлого месяца торговались в «боковике» – около 85 центов за фунт.

Цены в Китае с начала февраля по начало марта снизились со 107 до 101 цента за фунт, сведя на нет большую часть прироста, достигнутого в предыдущем месяце. Индийские спотовые цены немного выросли за последний месяц – с 94 до 97 центов за фунт. При этом цены в Пакистане снизились с 97 до 88 центов.

Министерство сельского хозяйства США ранее опубликовало предварительный неполный набор прогнозов на предстоящий урожайный год 2023/24. Там не ожидают существенных изменений мирового производства в следующем сельскохозяйственном году (-100 тыс. тюков по сравнению со 115,1 млн в 2022/23 году до 115 млн тюков в 2023/24 году). Хотя цены на хлопок держатся на уровне выше средних исторических показателей, они не поспевают за ростом цен на культуры, которые могут конкурировать с хлопком за посевные площади, особенно на кукурузу и соевые бобы. В результате ожидается сокращение посевных площадей в ряде регионов, включая Китай, Индию, США, Турцию и Западную Африку.

Однако проблемы, связанные с погодой и вредителями в 2022/23 году, показали, что засеянные площади не всегда соответствуют полученному урожаю. При сокращении посевных площадей предположения о возвращении к средним условиям в таких странах, как США (засуха в 2022/23 году), Пакистан (наводнение), Австралия (наводнение) и Западная Африка (вредители), являются основной причиной того, что производство, как ожидается, будет выше в 2023/24 году. Ожидается, что этот рост компенсирует последствия сокращения посевных площадей и возвращения к тенденции для стран с высокой урожайностью в этом году (например, Китай и Турция).

Нерадужные прогнозы для «белого золота»

Стоимость фьючерсов на хлопок (CME) за период с апреля по октябрь 2022 года понизилась более чем в два раза – со 153 до 72 центов за фунт (с 3373 до 1587 долл. за тонну), подтверждает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. С октября 2022 года рынок хлопка консолидировался вблизи уровня 80-83 центов за фунт (1750-1800 долл. за тонну). Этому способствовало постепенное восстановление запасов и стабилизация производства хлопка, особенно в США, а также падение потребления.

Данные мартовского отчета МСХ США показывают, что в сезоне 2022/23 мировое производство хлопка понизится на 0,7% после роста на 4% в сезоне 2021/22. При этом мировое потребление продолжит падать второй сезон подряд на значительные 5,3-5,6%. Мировые переходящие запасы хлопка в сезоне 2022/23 вырастут на 5,9%, а отношение запасов к потреблению составит 83% против 70% в сезоне 2020/21.

Пандемийные годы крайне негативно отразились на рынке хлопка, сократив как производство, так и потребление, указывает аналитик. Энергетический кризис также способствовал росту цен, но снижение его остроты помогло рынку хлопка немного успокоиться. В текущем сезоне остаются риски для производства в Индии, хотя ожидается прирост производства в Китае, Австралии и Узбекистане.

Потребление хлопка, по оценке МСХ США, сократится в Турции, Пакистане, Бангладеш и Индонезии. Таким образом, сезон 2022/23 (август 2022 – июль 2023) уже показал значительное снижение цен на хлопок, а по итогам среднесезонная стоимость может составить около 88 центов за фунт (1940 долл. за тонну).

Сезон 2023/24 (август 2023 – июль 2024) пока сложно оценить, говорит Лукичева, однако, по ее мнению, сохраняются риски для потребления хлопка в мире в связи с высокой вероятностью наступления рецессии. Производство хлопка также может пострадать от явления EL NINO, особенно в Индии. Расчетная среднесезонная стоимость хлопка в 2023/24 году пока ожидается на уровне 86-87 центов за фунт.

Хлопковому рынку светит профицит

Во вторник, 4 апреля, цены на хлопок на утренних торгах подрастают, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Майский фьючерс (CTK3), торгуемый на бирже ICE прибавляет 0,7%, до отметки 82,90 долл., что, по словам эксперта, скорее выглядит как технический отскок к вчерашнему снижению хлопковых цен на 1,2%, в уже привычной для инвесторов боковой манере.

Консолидация на рынке хлопка в сужающемся торговом коридоре длилась с начала ноября 2022 года, указывает аналитик. И лишь в марте на фоне банковского кризиса в США и в Европе, а также вспыхнувших ожиданий повторения циклического спада мировой экономики по примеру 2008-2009 года, цена хлопкового фьючерса пробила нижнюю границу консолидации 84 долл., обозначив дальнейшее направление движения.

Однако слишком далеко уйти ценам не позволили регуляторы, оперативные действия которых во второй половине марта смогли купировать банковские проблемы, по крайне мере пока, а вместе с тем резко смягчив ожидаемую траекторию повышения процентных ставок, прежде всего в США.

В итоге в конце марта фьючерс на хлопок остановил снижение на отметке 76,40 долл. – это минимум с начала ноября 2022 года – и, поддавшись общей волне эйфории (фьючерс на индекс S&P 500 вырос на 7,0%, нефть подорожала на 18%), вернулся к пробитому уровню консолидации 84 долл. То есть, констатирует Федоров, фактически мы имеем классический «ретест» пробитого уровня поддержки, от результатов которого и будет зависеть дальнейшая динамика хлопковых котировок.

Фундаментальные факторы поддерживают вариант с дальнейшим падением фьючерса в направлении 60-65 долл. Об этом говорит внутриотраслевая статистика, в которой согласно мартовскому отчету Минсельхоза США мировые запасы хлопка в сезоне 2022/2023 года должны увеличиться на 5,8% (5 млн тюков) до 91,1 млн тюков в сравнении с сезоном 2021/2022.

При этом в марте прогноз по мировым запасам был увеличен сразу на 2,1 млн тюков хлопка, что по сравнению с февральской оценкой очень много. Учитывая, что все это происходит на фоне слабого потребления (розничные продажи в США в феврале -0,4% м/м, в России – важном импортере хлопка – -1,3% м/м) можно говорить о том, что реальный баланс хлопкового рынка все сильнее смещается в сторону более крупного профицита, который будет оказывать давление на рыночные котировки в течение большей части 2023 года, полагает аналитик.

Кроме того, добавляет он, уже на более короткой дистанции за дальнейшее снижение фьючерса на хлопок выступают и свежие данные по деловой активности за март. В опубликованных вчера, 3 апреля, данных по PMI Китая, США, Великобритании и еврозоны можно было невооруженным взглядом увидеть достаточно серьезное торможение.

Такая ситуация совершенно не характерна для марта, потому что обычно весной наблюдается сезонное оживление в экономике и рост деловой активности, говорит Федоров. Это очень плохо для цен на хлопок, потому что они крайне восприимчивы к данным по динамике мирового производственного сектора – главного потребителя хлопкового сырья.

Единственное, что, по всей видимости, пока и удерживает фьючерс на хлопок от серьезного падения, – надежды инвесторов на скорое снижение процентных ставок, а также запуск других стимулирующих программ, позитивно сказывающихся на конъюнктуре сырьевого рынка. В какой-то момент это, конечно же, произойдет, уверен эксперт, но, по его словам, практика показывает, что сначала происходит глубокий провал рынков и серьезная рецессия.

Возможно, говорит Алексей Федоров, мы уже находимся в ней, а возможно, это не так. В любом случае, уверен он, инвесторы будут очень внимательно следить за самыми свежими макроэкономическими данными, в надежде точнее определить текущее положение дел в мировой экономике. Самой яркой точкой на этой неделе будет отчет по рынку труда США, в котором если верить слабой статистике по деловой активности, могут найтись подтверждения замедления и еще один довод в пользу падения фьючерса на хлопок.