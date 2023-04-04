Малый бизнес бумирует

С начала 2023 года в России было зарегистрировано 1,197 млн новых компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития. При этом всего в России на апрель 2023 года зарегистрировано 6,11 млн МСП.

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А количество индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет по итогам I кв.2023 года на 42% превысило их число на конец I кв. 2022 года. Теперь их 4,682 млн человек, а год назад было 3,298 млн человек.

Интересно, что понемногу растет число совсем молодых бизнесменов. «Доля индивидуальных предпринимателей, не достигших 25 лет, среди вновь созданных ИП, растет на протяжении последних четырех лет: в 2019 году она составила 8% от общего числа, в 2020 году, несмотря на сложность ситуации, зафиксирован рост на процент, в 2021 году мы уже видим 11,5% и в 2022 году этот показатель достиг 12%. В настоящий момент молодые предприниматели реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов, когда в 2019 году этот показатель оставался в пределах 85 тыс.», — цитирует информагентство заместителя министра экономического развития Татьяну Илюшникову.

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«Для экономики в целом этот сектор имеет ключевое значение»

«В условиях кризиса МСП является основным локомотивом быстрого устранения кризисных диспропорций в экономике, в том числе за счёт оперативного налаживания кооперационных и логистических цепочек и производства дефицитных товаров, материалов и несложной технической продукции», – сказал «Эксперту» председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

И как отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов, росту деловой активности на микроуровне способствовало и введение специального налогового режима для самозанятых граждан (НПД). По мере того, как он был опробован в виде эксперимента, а потом внедрен повсеместно, количество использующих его индивидуальных предпринимателей с каждым годом растёт.

Вообще, считает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт, рост компаний МСП обусловлен двумя факторами: простотой открытия ИП и оформления самозанятых, а также материальной поддержкой государства. Практически в каждом регионе есть социальная программа поддержки малообеспеченных граждан при создании своего дела, пояснил он.

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С 1 июля 2022 года сумма возможной субсидии на эти цели возросла с 250 тысяч до 350 тысяч. Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность льготно кредитоваться в Корпорации МСП в размере от 3 млн до 1 млрд рублей. Самозанятые граждане с 1 января 2023 года смогут получить льготные микрокредиты на сумму до 500 тысяч рублей.

«Мне представляется, что для экономики в целом этот сектор имеет ключевое значение, особенно, что касается производства товаров народного потребления и сферы услуг. Положительная динамика при увеличении помощи государства позитивно скажется на росте ВВП и благосостоянии граждан», – сказал «Эксперту» Станислав Бовт.

Между двух огней

Рост в сегменте МСП продолжается еще с прошлого года, указывает, в свою очередь, генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Так, число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 2%. И это на фоне масштабных чисток реестра со стороны ФНС, удаляющих из списка брошенные и фиктивные компании. Выросло за прошлый год и число занятых в сегменте — на 4%, до 15 млн работников.

«Откуда рост в не самые, казалось бы, благоприятные для бизнеса времена? А ответов тут несколько. Это и тот факт, что бизнес за прошедший год успешно адаптировался под текущие реалии, предприниматели оценили риски, нашли новые подходы, ниши, линии поставок, рынки сбыта, перестали занимать выжидательную позицию и перешли к действиям. То есть, мало по малу сегмент оживает, приходит в себя после потрясений прошлого года и возвращается к работе. А способствует ему в этом программы поддержки предпринимателей, вроде доступных льготных кредитов», – говорит Анастасия Ускова.

Наличие этих программ и желание оптимизировать налогообложение и процессы в кризис, добавляет эксперт, также провоцирует переход крупного бизнеса в разряд МСП - его дробление с целью оптимизации. Этот факт также влияет на позитивную динамику числа субъектов МСП, заключает она.

Следует, впрочем, отметить, что к данному процессу с подозрением относится упомянутая выше ФНС. Известен недавний случай, когда отнюдь не крупный (ему-то все нипочем), а относящийся к МСП семейный бизнес, многоплановый по характеру, будучи раздроблен по направлениям на ряд юрлиц, стал объектом претензий на немалую сумму со стороны ФНС, а затем его владельцы попали и в поле внимания и следственных органов.

Новым предпринимателям, которых, как видим, все больше, нужно быть особенно осторожными в этом отношении. Поощряя малый бизнес — удобством регистрации, где-то (по крайней мере по отчетам) даже финансово, минимизацией проверок — государство в то же время весьма озабочено наполнением казны. И забывать об этом не стоит.