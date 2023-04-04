Медведев: российская несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц

Российская несистемная оппозиция, которая активно поддерживается Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, наслаждающихся видом крови россиян. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все эти вонючие ФБK* и MБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами, – подчеркнул он. – Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима».

Как отметил политик, эта «так называемая непримиримая оппозиция» уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, «где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград».

«С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с наблюдением за ротовой полостью ядовитой слюной. Без излишних пафосных слов. Как только появится возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – резюмировал Медведев.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ещё 40 человек получили ранения, среди них трое подростков.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. У следствия имеются данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины с привлечением агентуры из числа сторонников «Фонда боpьбы с коppупцией» (ФБK).

*Фoнд боpьбы с коppупцией (ФБK) – запрещенная экстремистская организация-иноагент

