«Мегалополис Олос»: сказка-антиутопия с Ириной Алферовой в главной роли

Мегалополис — это общее название для всех крупных городов, которые поглотил экологический кризис, тотальный контроль, всеобщая цифровизация. Сюжет не поддается пересказу, потому что в «Мегалополисе Олос» переплелось все: чувства и сны, разумные мысли и идеи, ощущения и страхи. Но параллели с сегодняшним днем очевидны, и сквозь все образы проступает предельно ясная, прозрачная мысль о том, как важно остановиться, подумать об окружающем нас мире и начать перемены. В первую очередь — с самих себя.

Ведущую роль в этой необычной постановке исполняет Народная артистка России Ирина Алферова. Ее партнерами по сцене стали Заслуженный артист России Максим Евсеев, художественный руководитель «Сцены 23» Вероника Вяткина и артист Алексей Гнилицкий. Режиссер читки — Светлана Кузянина.

Помимо мастерского актерского исполнения, постановка отличается визуальной частью и музыкальным оформлением. Завораживающие световые эффекты тесно переплетаются с музыкой композитора Михаила Кандаурова, которую он сам исполняет живьем, находясь на сцене вместе с остальными исполнителями. Космические звуки вроде бы знакомой всем нам балалайки звучат футуристически, словно мелодии будущего. Симбиоз всех составляющих рисует перед зрителем фантастический, но в то же время глубоко понятный мир, показывающий, что сохранение экологии и жизни на планете Земля — ответственность каждого человека и человечества в целом.

Партнером проекта выступил фонд «Подари дерево» — это организация, которая занимается посадкой деревьев и кустов, восстановлением леса и ботанического разнообразия. Волонтеры фонда уже посадили более 78 000 деревьев и сделали большой вклад в будущее окружающей среды. Идеи организации созвучны главной идее спектакля, поэтому часть средств с продажи билетов будет передана проекту «Подари дерево».

После показа зрители не останутся со своими чувствами и эмоциями наедине, а смогут обсудить их с создателями постановки и специальными гостями. Состоится большая дискуссия, в которой смогут принять участие все желающие, а также задать вопросы, поделиться своим мнением и впечатлениями в приятной атмосфере.

Читка пройдет 10 апреля в 20.00 в театре «Школа современной пьесы» по адресу: ул.Неглинная 29, стр. 1.