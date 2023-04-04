«НоваТЭКу» разрешили купить долю Shell в «Сахалине-2»

Компания «НоваТЭК» подала заявку на участие в отборе покупателя доли в ООО «Сахалинская энергия» в соответствии с президентским указом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Исходим из необходимости бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и максимального соблюдения интересов всех заинтересованных сторон», — рассказали в «НоваТЭКе».

По данным «Коммерсанта», Владимир Путин дал согласие на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте «Сахалин-2» и смогла вывести эти деньги из России.

Власти РФ собирались провести аудит «Сахалина-2», подозревая Shell в нанесении ущерба проекту и намереваясь уменьшить сумму платежа на соответствующий объем. Однако, по мнению «НоваТЭКа», обнаруженные недостатки можно покрыть за счет полагавшихся Shell дивидендов от участия в «Сахалине-2» за 2021 год, которые она полностью не получила.

Как пишет издание, глава «НоваТЭКа» Леонид Михельсон предложил Путину позволить перевести деньги, которые Shell может получить от продажи 27,5% в проекте, на ее зарубежный счет — cейчас компании доступен только счет типа «С» в России, где средства останутся заблокированными.

Поясняется, что просьба разрешить Shell получить деньги призвана «минимизировать риски для операционной деятельности и экспортных поставок углеводородов с проекта». По словам источников газеты, президент поставил на письме главы «НоваТЭКа» визу «согласен».

В июне прошлого года Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy становится российское ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в проекте; Shell с долей в 27,5%, оцененной российской стороной в 94,8 млрд руб., решила выйти из него.

В рамках проекта «Сахалин-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. СПГ-завод в Пригородном на юге Сахалина введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году он вышел на полную проектную мощность в 9,6 млн т СПГ в год, позже его производительность выросла на 20%, до 11,5 млн т в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и около 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.