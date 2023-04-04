Правительство упростило нормы по строительству промышленных объектов

Оптимизация технических требований к проектированию и строительству, упрощение процедур в сфере земельных отношений позволят сократить срок строительства промышленного объекта более чем на 180 дней, заявил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Соответствующие изменения внесены в «дорожную карту» инициативы социально-экономического развития «Реинжиниринг правил промышленного строительства» и утверждены правительством, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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«Новые инициативы бизнеса, которыми дополнилась карта, направлены на оптимизацию технических требований к проектированию и строительству, упрощение процедур в сфере земельных отношений», — отметил Херсонцев.

В министерстве уточнили, что в случаях, когда предприятиям не требуется документация по планировке территории, им не нужно будет готовить проект межевания для образования земельных и лесных участков для размещения линейных объектов. Кроме того, исключена необходимость согласования проектной документации объекта капстроительства органами исполнительной власти в области охраны объектов культурного наследия. Еще пять новых мероприятий касаются совершенствования документов по стандартизации в сфере промышленного строительства.

Мероприятия, направленные на снятие административных барьеров в промышленном строительстве, позволят снизить к 2030 году (по сравнению с 2020-ым) финансовые затраты бизнеса на 40%, временные — на 20%, добавили в министерстве.