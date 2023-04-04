Росприродназдор, Росатом и РЖД приняли участие в обезвреживании первой партии конденсаторов с трихлордифенилом

В стране впервые прошли мероприятия по обезвреживанию промышленного оборудования, содержащего трихлордифенил. Первая партия отработанных силовых конденсаторов была обезврежена на производственной площадке ФГУП «ГосНИИОХТ» в городе Шиханы Саратовской области. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. «Впервые использовалась новейшая установка термического обезвреживания с применением метода плазмотермического сжигания отходов I и II классов опасности, которая получила положительное заключение ГЭЭ», - рассказала Радионова.

Мероприятие с участием Росприроднадзора проводилось в соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, подписанной Российской Федерацией в 2002 году и ратифицированной в 2011-м. Согласно документу наша страна обязалась вывести из обращения оборудование, содержащее для здоровья и экологии вещества группы полихлорированных бифенилов (ПХБ), до 2025 года и до 2028 года провести его обезвреживание.

Отработанные конденсаторы принадлежали ОАО «РЖД». В прошлом году компания заключила соглашение о сотрудничестве по утилизации отходов I и II классов с Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО», дочерня структура ГК «Росатом»). Новые требования к обращению со стойкими органическими загрязнителями начали действовать с 1 марта 2022 года: ФЭО осуществляет взаимодействие между предприятиями и операторами по транспортировке и переработке отходов на базе единой цифровой платформы ФГИС ОПВК, которая объединяет свыше 60 тыс. пользователей. Как ранее отмечала Светлана Радионова, крайне важно, чтобы «рынок обращения с отходами I и II классов был прозрачным, все образующиеся отходы и их дальнейшая судьба были учтены и зафиксированы в государственной информационной системе ФГИС ОПВК». Росприроднадзор также имеет доступ к системе, которая для бизнеса, по словам главы ведомства, представляет собой «дополнительный инструмент показать контрольно-надзорным органам свою добросовестность и открытость».

В тестировании платформы принимали участие РЖД, одними из первых российских компаний детально проработавшие порядок взаимодействия с федеральным оператором для поиска оптимальных решений выполнения Стокгольмской конвенции. В рамках соглашения с ФЭО была проведена инвентаризация ПХБ-содержащего электротехнического оборудования и определен перспективный объем образования конденсаторов с трихлордифенилом в структурных подразделениях перевозчика, большей частью используемых на подстанциях «Трансэнерго». На основе полученных данных федеральным оператором выработано решение по обезвреживанию ПХБ-содержащего оборудования.

Наиболее оптимальным был выбран метод плазмотермического сжигания при температуре 1250-1300 градусов с последующей нейтрализацией отходящих газов путем многократной очистки. Процесс проходил под непрерывным экологическим контролем выбросов. За работой установки на самарской площадке ГосНИИОХТа следили представители природоохранной службы, ФЭО, РЖД, а также Росатома. Участники мероприятия подтвердили, что данный способ на сегодня является наиболее экологически безопасным. В РЖД также заверили, что к 2028 году собираются полностью утилизировать все конденсаторы с трихлордифенилом.