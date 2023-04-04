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Российский рынок акций пробил потолок

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
4 апреля 2023, 20:24

Индекс Мосбиржи уходил сегодня выше важной отметки 2500 пунктов, но закрепиться там не смог из-за падения нефти на плохой статистике из США. Золото уже дороже $2000. Трейдеры продолжают активно «покупать дивиденды».

Коллаж: Тамара Ларина