Российский рынок акций пробил потолок

Российские инвесторы сегодня с утра продолжили покупать акции. Драйвер оставался прежним — рост цен на нефть, который, по многочисленным прогнозам, еще не достиг своего пика. Неудивительно, что лучше рынка выгляди акции нефтяных компаний.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик