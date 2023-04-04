Российские инвесторы сегодня с утра продолжили покупать акции. Драйвер оставался прежним — рост цен на нефть, который, по многочисленным прогнозам, еще не достиг своего пика. Неудивительно, что лучше рынка выгляди акции нефтяных компаний.
Российский рынок акций пробил потолок
Индекс Мосбиржи уходил сегодня выше важной отметки 2500 пунктов, но закрепиться там не смог из-за падения нефти на плохой статистике из США. Золото уже дороже $2000. Трейдеры продолжают активно «покупать дивиденды».
Коллаж: Тамара Ларина
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