Рубль замер в центре внимания

Последние два дня аналитики и трейдеры широко обсуждают рубль. Вызывает некоторое недоумение продолжение падения рубля при значительном росте стоимости нефти. Вчера при удорожании «черного золота» на огромные 6% рубль ослаб почти на 1,5%. Сегодня же с утра, когда нефть росла на полпроцента, рубль падал еще на процент.

С середины января, когда российская валюта ушла в уверенный нисходящий тренд, она потеряла к доллару около 16%.

Фундаментально рубль теряет свою силу вслед за ухудшением платежного баланса РФ. Но баланс остается положительным — Россия продает товаров больше, чем покупает. Следовательно, предложение долларов и юаней должно превышать спрос на них. А этого не происходит.

Есть версия, что сейчас экспортеры стали придерживать валютную выручку на зарубежных счетах. В прошлом году, когда для рубля сложилась критическая ситуация, и курс зашкаливал за 100 руб. за доллар, по рынку ходили слухи, что власти, если можно так выразиться, «попросили» госкомпании резко нарастить продажу валюты. Последние этому не сопротивлялись, поскольку были реальные угрозы заморозки счетов в западных банках. Теперь же, похоже, продавцы российского сырья нашли инструменты для размещения валюты в дружественных юрисдикциях.

Минфин вряд ли будет пытаться изменить текущую ситуацию, поскольку слабый рубль повысит наполняемость бюджета. При этом никаких проблем с текущим балансом России аналитики не видят. Снижение по счету текущих операций происходит «относительно крайне нестандартных объемов прошлого года, когда экспорт резко вырос, а импорт, наоборот, упал. Сейчас платежный баланс просто возвращается к норме», полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Высока вероятность того, что более сильное давление на рубль оказывает продажа российского бизнеса западными компаниями с последующей репатриацией валюты в свои основные юрисдикции.

«Сокращение торгового профицита автоматически повысило значимость потоков капитала — менее прозрачной части платежного баланса, особенно, когда СМИ все чаще сообщают об очереди нерезидентов на продажу бизнеса и вывод средств из РФ. Процесс одобрения этих сделок крайне непрозрачен — ни по структуре участников, ни по объемам», — отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

О важности влияния этого аспекта на курс рубля говорят и аналитики Росбанка, приводя в пример наметившийся прогресс в переговорах по выходу компании Shell из проекта «Сахалин-2».

«Особенностью сделки может стать разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на вывод капитала. Озвученная оценка в 94,8 млрд руб. может стать довольно чувствительной суммой для текущей ликвидности локального валютного рынка. Кроме того, она может быть частично дополнена накопленными на счетах типа “С” дивидендами за 2021 год в размере около $1 млрд», — отмечают аналитики Росбанка.

Возможно, в ожидании такого значительного вывода капитала из России какие-то большие игроки заранее начали скупать валюту, чтобы продать ее дороже бегущим нерезидентам. И если против рубля играют действительно крупные силы, то розничные спекулянты не смогут переломить тренд даже на таких позитивных факторах, как рост нефти.

Некоторые эксперты, кстати, отмечали, что рост нефти приведет к увеличению притока валютной выручки в страну лишь через некоторое время. Это действительно так. Но вот только рынок всегда отыгрывает будущие события. Так, акции российских нефтяных компаний из-за удорожания нефти вчера выросли более чем на 2%, и сегодня многие из них продолжили подъем.

Если Минфину слабый рубль выгоден, то Банк России, напротив, будет осторожно бороться с девальвацией, поскольку обесценивание российской валюты приводит к росту инфляции. Некоторые трейдеры ранее не исключали вмешательства регулятора в торги — в случае ухода пары доллар-рубль выше отметки 80. Сегодня она не дошла до этой цели всего лишь 40 копеек.

В самое ближайшее время стоит ждать, что многие спекулянты начнут фиксировать прибыль, заработанную на падении рубля. Если же «россиянин» покажет намерение укрепиться, то рисковые игроки присоединятся к движению.

В целом же прогнозировать динамику рубля пока очень сложно из-за наличия влияющих на нее не самых прозрачных факторов. Обобщенное же мнение экспертов валютного рынка можно свести к тому, что курс в апреле будет колебаться в довольно широком диапазоне 70—81 руб. за доллар.