«Санкции надолго»: Путин определил дальнейшие шаги в развитии промышленности

Многие отрасли российской промышленности оказались в эпицентре санкционной блокады. Для обеспечения устойчивости экономической ситуации некоторые усилия уже предприняты, теперь нужно принимать меры на средне- и долгосрочную перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности России в условиях санкционного давления, он отметил необходимость принятия системных решений для достижения технологического суверенитета страны.

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«Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — подчеркнул Путин.

Президент призвал сформировать такой пакет мер поддержки, который позволил бы «обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии».

Задачи по продвижению крупных проектов и поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в сфере промышленности, он возложил на региональные власти. Кроме того, Путин призвал «динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями». Глава государства также отметил, что нужно расширять меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии – как производителям, так и потребителям такой продукции, а также уделять внимание «созданию центров инженерных разработок, программам реверсивного, так называемого обратного инжиниринга, которые позволяют адаптировать и эффективно использовать зарубежные технологии».

«Нужны системные стимулирующие меры. При этом, повторю, мы должны смотреть, рассчитывать далеко за горизонт ближайших нескольких лет. Среди них – и промышленная ипотека, и обновленный режим работы промышленных кластеров, и льготные кредиты для быстрого запуска проектов производства приоритетной продукции. Напомню, что мы поставили амбициозную, но абсолютно исполнимую цель, достижимую цель и исполнимую задачу – обеспечить в 2023 году привлечение инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в размере не менее 2 триллионов рублей, а до 2030 года – более 10 триллионов рублей», — подчеркнул Путин.



