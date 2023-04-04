Шедевры классического искусства XIX и ХХ веков

На аукционе будут представлены уникальные работы, так, XIX столетие представлено работами Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Похитонова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова. ХХ век — шедеврами Ильи Репина, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина и произведениями авангардистов. В каталоге без преувеличения знаковые произведения, в частности редчайшее полотно «Крымский пейзаж» 1916 года Адольфа Мильмана, живопись Варвары Степановой и Надежды Лермонтовой — настоящие коллекционерские дезидераты.

Аукцион будет проходить на аукционном сайте. Заявленные работы представлены в Галерее «21-й век» (Гороховский переулок, 7) в дни работы аукциона.

Среди лотов стоит особенно выделить крупноформатные программные вещи Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Маревны, недавно найденный, простоявший свернутым в рулон более ста лет, шедевр Сержа Иванова. И, конечно, главный хайлайт аукциона — работу Марка Шагала «Воскрешение» (1948), предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду.

Аукциона русского искусства подобного уровня не было с тех пор, как крупнейшие иностранные дома Christie’s и Sotheby’s перестали проводить тематические русские торги. На юбилейном 475-м аукционе ARTinvestment.RU представлены выдающиеся работы художников, чьи имена составляют золотой фонд отечественного искусства.