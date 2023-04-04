Шойгу: белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием

Некоторые самолёты ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы. Об этом на совещании с командованием ВС РФ заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости.

«Часть белорусских самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении», – подчеркнул министр.

Кроме того, руководитель военного ведомства РФ сообщил, что белорусской армии передали комплекс «Искандер-М», который может использовать ядерные ракеты.

«Это делается в ответ на повышение боевой готовности объединённых сил НАТО и на активизацию разведывательной деятельности альянса вблизи границ России и Белоруссии», – пояснил Шойгу.

Как ранее писал «Эксперт», в Минске заявили, что не считают нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) факт размещения на территории своей страны ядерных боезарядов.

«Размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям никоим образом не противоречит положениям статей I и II ДНЯО», – говорится в заявлении МИД Белоруссии.

Напомним, 25 марта президент РФ заявил, что договорился с белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении на территории республики российского тактического ядерного оружия. При этом глава государства подчеркнул, что Москва не передает тактическое ядерное оружие Минску.

По словам российского лидера, «мы в принципе делаем всё то же самое, что они (США) делают десятилетиями». Как пояснил Путин, Вашингтон «уже давно» разместил на территории своих шести стран-союзников в Европе тактическое ядерное оружие.

