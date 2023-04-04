Силуанов заверил в наличии ресурсов для поддержки промышленности

Финансовая поддержка промышленности в текущем и следующем году составит более 700 млрд рублей в год. В 2023-ем ее объем был дополнительно увеличен на 120 млрд рублей, а в 2024-ом – более чем на 150 млрд. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Госсовета по вопросам промышленности.

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«Много было предложений по дополнительным финансовым ресурсам. Сразу хочу сказать, что в этой трехлетке бюджетной мы существенно нарастили поддержку промышленности. Я хочу сказать, что в этом году и в следующем объем общей поддержки промышленности более 700 миллиардов рублей в год», — заявил Силуанов.

При этом он отметил, что раньше этот показатель был гораздо меньше, например, в 2018 году — порядка 380 млрд рублей. Глава Минфина добавил, что бюджет министерства промышленности «обладает достаточной подвижностью». Так, в прошлом году 20% ресурсов (около 150 млрд рублей) удалось перенаправить на те цели, которые требуют наибольшего внимания.

«В текущем году имеются все ресурсы для поддержки промышленности», — подчеркнул Силуанов.

В данный момент в России, по его данным, действует 71 субсидия предприятиям промышленной отрасли. При этом, некоторые из них принимались более 10 лет назад и «просто утратили актуальность», указал министр.

