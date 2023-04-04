Сланцевики США не явились на нефтяную войну

Американским сланцевикам уже приходилось спасать планету в трудные времена, когда по тем или иным причинам возникал дефицит нефти. Сейчас, считает Bloomberg, у них это не получится, даже если они этого захотят. Аналитики считают маловероятным, что нефтяники США резко ускорят рост добычи в связи с решением ОПЕК+ о крупном сокращении добычи даже несмотря на высокую прибыль после очень успешного для них прошлого года. По крайней мере, сейчас нет никаких признаков того, что они откажутся от трехлетней тенденции отправлять львиную долю прибыли на выплату дивидендов и выкуп своих акций, а не на инвестиции в производство, т.е. в рост добычи.

Впрочем, упрекать их в лени не стоит, потому что даже если бы они захотели резко нарастить добычу, сделать это было бы очень трудно и по объективным причинам. Например, по причине резкого сокращения новых перспективных мест для бурения скважин или дефицита рабочих и оборудования.

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«С их стороны не будет скоординированного ответа,- объясняет ситуацию глава Ovintiv Inc. Брендан Маккракен.- Сейчас следует настроиться на несколько лет, когда тон в этом бизнесе будут задавать игроки типа нас, кто работает ради получения прибыли и денежных потоков. Такое положение продержится долго».

Рост добычи нефти в США сейчас более чем на 50% ниже, чем был до 2020 года, а в целом добыча еще даже не вернулась на допандемический уровень. Согласно большей части прогнозов в этом году рост добычи в Пермском бассейне, самом перспективном и динамически развивающемся сейчас в США, едва ли превысит полмиллиона баррелей нефти в сутки. Это, между прочим, вдвое ниже объявленного 2 апреля сокращения добычи ОПЕК (1,16 млн бар./д.) и втрое с учетом сокращения добычи российскими нефтяниками, которое началось несколько раньше.

«ОПЕК и сланцевики сейчас придерживаются одинаковой политики в отношении добычи,- уверен менеджер Aptus Capital Advisors Джозеф Сикора.- Это определяет ситуацию с ценой нефти на долгое время».

Нынешняя ситуация, конечно, сильно отличается от того, что было большую часть последнего десятилетия, когда ОПЕК и сланцевики из США были фактически соперниками. Тогда сланцевици при помощи дешевых денег энергично возрождали старые месторождения и площадки при помощи фрекинга. О влиянии американских нефтяников и, в первую очередь, сланцевиков, в 2012-2020 гг. на глобальный нефтяной рынок красноречиво говорят факты. Например, такой: их доля в росте глобальной добычи нефти в те годы превышала нынешнюю добычу таких крупных нефтедобывающих стран, как Ирак и Иран, причем, вместе взятых.

Однако стремительный рост добычи нефти в США в целом обошел стороной акционеров нефтяных компаний, потому что руководство компаний выплачивало им дивиденды по минимуму, а львиную долю прибыли отправляло на бурение новых скважин, т.е. вкладывало в производство. Не удивительно, что во время пандемии, когда спрос на «черное золото» резко упал, многие нефтедобывающие компании, особенно, небольшие, просто разорились. Оставшиеся же на плаву хорошо выучили урок и решили больше никогда не стремиться к безудержному росту добычи любой ценой.

Серьезное испытание их новая решимость слишком не усердствовать с добычей прошла в прошлом году, когда после 24 февраля цена нефти превысила 100 долларов за баррель. Однако нефтяники не поддались соблазну ковать железо, пока горячо, и продолжили делиться с акционерами и выкупать свои же акции вместо того, чтобы бурить новые скважины. На них не подействовали даже просьбы и приказы Белого дома. Едва ли изменят они свою политику и сейчас, особенно после того, как поняли, что были правы, когда цены на нефть во второй половине прошлого года резко пошли вниз.

«Американские нефтяники понимают, что поступили правильно в 2022 года, когда не бросились бурить новые скважины, как их ни просила администрация Байдена»,- говорит вице-президент S&P Global Рауль Лебланк.

В любом случае, сланцевики не могут, как коллеги из ОПЕК, просто взять и закрыть или открыть краны. Главным объективным препятствием на пути роста добычи сейчас в Америке является высокая инфляция и нехватка рабочих. Что касается инвесторов, которые могли бы сейчас, конечно, помочь резко нарастить добычу, то и они не хотят рисковать, потому что нынешний рост цен на нефть вполне может оказаться недолгим. Они видели за последние полгода и 120 долларов за баррель и 64 доллара и, естественно, торопиться с инвестициями в нефтяной сектор не будут.