Немецкие страховщики возобновили по-тихому страхование «Северного потока»

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re, сообщает Reuters со ссылкой на пять надежных источников, вновь начали страховать поврежденный осенью прошлого года в результате теракта газопровод «Северный поток». Новость примечательна тем, что дает основания предположить: в Германии не списывают со счетов проложенный по дну Балтийского моря 1200-километровый газопровод, по которому из России в ФРГ шел газ, несмотря на официальный разрыв Берлином всех экономических связей с Россией. Источники также сообщили, что в правительстве ФРГ не возражают против возобновления страхования газопровода, но конечно, официально подтверждать это не станут.
Обращает на себя внимание и тот факт, что речь идет о крупнейших немецких страховых компаниях, без участия которых говорить о судьбе газопровода в долгосрочной перспективе не приходится. Россия имеет 51% акций «Северного потока 1» через «дочку» Газпрома. «Газпром» находится в санкционных списках США, Великобритании и Канады, а также под некоторыми ограничениями Евросоюза.
Следует также напомнить, что большинство западных инвесторов вышли из проекта. Источники сообщили Reuters, что часть немецких акционеров «Северного потока» считает, что поврежденный газопровод следует как минимум сохранить на тот случай, если отношения между Берлином и Москвой когда-нибудь наладятся.
Напомним также, что в отличие от нефти и нефтепродуктов экспорт российского газа в Европу, по крайней мере, формально не запрещен. Сейчас через ГИС «Суджа» и территорию Украины в Европу поступает ежедневно в районе 40 млн кубометров газа из России. В результате взрывов на подводных газопроводах и решения ЕС отказаться от российских энергоносителей, включая газ, доля российского газа в газовом балансе Европы после 24 февраля 2022 года упала приблизительно с 40% до менее чем 10%.
Среди немецких политиков, считающих, что газопровод «Северный поток 1» в каком-то непонятном будущем можно будет восстановить, явное меньшинство, но они, пишет Reuters, в правительстве и политической элите все же есть. К ним, например, относится консерватор Михаэль Кречмер, возглавляющий правительство федеральной земли Саксония.
До начала СВО на Украине «Северный поток 1» был застрахован многими европейскими страховщиками, в том числе и четырьмя подразделениями знаменитой лондонской страховой компании Lloyd's. Три из них возобновлять страхование газопровода не намерены, а вот четвертый, оказывается, его и не прекращал вместе с коллегами в конце прошлого года.
Кстати, если бы не политическая подоплека всего, что связано сейчас с российским газом и особенно «Северными потоками», то на новость о возобновлении его страхования немецкими страховщиками никто, наверное, и не обратил бы внимание, потому что практика возобновления страхования поврежденных объектов в страховом бизнесе широко распространена.
Страховой полис на «Северный поток 1» представлял собой двухлетний контракт, возобновлявшийся уже после первого года. Однако как владельцы полисов, так и страховщики нередко расторгают контракт уже после первого года.