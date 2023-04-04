Немецкие страховщики возобновили по-тихому страхование «Северного потока»

Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re, сообщает Reuters со ссылкой на пять надежных источников, вновь начали страховать поврежденный осенью прошлого года в результате теракта газопровод «Северный поток». Новость примечательна тем, что дает основания предположить: в Германии не списывают со счетов проложенный по дну Балтийского моря 1200-километровый газопровод, по которому из России в ФРГ шел газ, несмотря на официальный разрыв Берлином всех экономических связей с Россией. Источники также сообщили, что в правительстве ФРГ не возражают против возобновления страхования газопровода, но конечно, официально подтверждать это не станут.

Обращает на себя внимание и тот факт, что речь идет о крупнейших немецких страховых компаниях, без участия которых говорить о судьбе газопровода в долгосрочной перспективе не приходится. Россия имеет 51% акций «Северного потока 1» через «дочку» Газпрома. «Газпром» находится в санкционных списках США, Великобритании и Канады, а также под некоторыми ограничениями Евросоюза.