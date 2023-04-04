Теракт в Питере: число раненых растет, подозреваемая дает показания

«По оперативным данным, в результате инцидента кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, из них трое – несовершеннолетних», – официально сообщил российский Минздрав, уточнив, что на стационарном лечении остаются 25 человек

Статья по теме: В Кремле назвали убийство военкора Татарского терактом

Подозреваемая в совершении теракта Дарья Трепова заявила, что посредством общения в мессенджере получила задание от куратора из Киева. Суть задания, по ее словам, – втереться в доверие к военкору, получить у контрагентов статуэтку в Москве, а после вручить ее на питерском мероприятии Владлену Татарскому. По словам Треповой, она не знала о содержимом сувенира, а после выполнения задания намеревалась уехать на Украину.

Подобную информацию опубликовал питерский инфоресурс «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в Следственном комитете: «Передай бюст, загни что-нибудь про героев ЧВК "Вагнер", а дальше действовать будем мы», – приводит издание текст переписки между Треповой и ее украинским «наставником».

«Эксперт» восстановил хронологию событий трагедии в Петербурге и узнал мнение ветерана спецслужб о случившемся.

Как все было

2 апреля в помещении кафе «Патриот» на Университетской набережной Северной столицы прогремел взрыв. Информагенства сообщили о том, что в кафе происходила творческая встреча с военным корреспондентом, публицистом Максимом Фоминым, больше известным как Владлен Татарский. Было сообщено, что военкор погиб, а также о десяти пострадавших во время взрыва.

Питерское издание «Фонтанка» опросило очевидцев произошедшего, находившихся в момент трагедии в зале. По их словам, на встречу с Татарским пришла девушка, представившаяся «художницей Настей», которая подарила Владлену бюст-статуэтку в виде позолоченной головы в каске. После этого, как следует из видеозаписи одного из присутствовавших, Владлен предложил девушке сесть с собою рядом, но та отказалась, и села поодаль, метрах в трех.

Через 5–7 минут после этих событий произошел взрыв, информация о котором поступила в полицию. Прибывшими городскими службами территория вокруг места происшествия была оцеплена, начался поиск и эвакуация раненых. По словам очевидцев, девушка, подарившая статуэтку, покинула зал одной из первых.

«Я видела ее выходящей из дверей, с ней абсолютно ничего не произошло. [...] Она выходила спокойно, на нее никто не обращал внимания...», – приводит РИА «Новости» слова одного из свидетелей.

Министерство внутренних дел официально сообщило о гибели Татарского и 15 пострадавших во время взрыва. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал новое число раненых – 25 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

Между тем, в Сети стали появляться данные, что «художницей Настей» могла являться некая Дарья Трепова, а также о том, что силовики начали ее поиск. Официально эта информация подтвердилась утром 3 апреля, когда Следственный комитет России сообщил о задержании предполагаемой преступницы.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», – сообщила представитель ведомства Оксана Петренко.

Задержанная призналась в том, что принесла злополучную статуэтку на встречу с военкором: «Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», – сказала Трепова на камеру, при допросе сотрудниками СК. Иные подробности, интересующие следствие, злоумышленница обещала раскрыть, как она выразилась, «потом».

В тот же день Минздрав России официально сообщил о 33 пострадавших при взрыве, а Национальный антитеррористический комитет России назвал произошедшее терактом, подготовленным спецслужбами Украины при содействии лиц внутри России.

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (ФБК признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда; Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова», – говорится в опубликованном релизе ведомства. Тогда же терактом, инспирированном Украиной, назвал произошедшее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает теракты», – привели СМИ слова представителя Кремля. СК РФ переквалифицировал ранее заведенное дело на ч. 3 ст.205 УК России («Террористический акт»).

Эксперт: «Такие мины применялись ВСУ на Донбассе»

Высказать мнение по поводу произошедшего «Эксперт» попросил руководителя аналитического подразделения «Вымпел», полковника ФСБ в отставке Владимира Клюкина. По его мнению, обвиняемая в преступлении является, скорее всего, частью законспирированной организации.

«Сработал самый примитивный, лобовой прием – мина-ловушка, – сказал Клюкин, характеризуя использованное при теракте взрывное устройство. – Такие мины, к слову, применялись ВСУ на Донбассе. Об этом писали в СМИ: там подбрасывали мины, закомуфлированные под различные предметы, привлекающие внимание. Такую мину надо было либо в готовом виде завезти на территорию, либо изготовить на месте. По-видимому, изготовить её на месте проще, чем везти уже готовое изделие по территории России или через Белоруссию. А сама игрушка-статуэтка могла быть приобретена в любом магазине, по Интернету и т. д. В результате получается, фактически, осколочная мина – осколками служит корпус игрушки. И если это фаянс или фарфор, то наносится довольно серьезное поражение.»

За обвиняемой в совершенном преступлении должна стоять определенная структура, продолжил эксперт. Собеседник «Эксперта» прокомментировал и тот факт, что Трепова осталась на месте событий до момента взрыва. По его словам, причиной столь странного поведения подозреваемой может служить непонимание ею реальной сути своих действий.

«Здесь работает психология. Трепова – не шахидка. Она принадлежит, вероятно, к экстремистской прослойке, к так называемой "школоте". Это те, кто привык играть в компьютерные игры, и полагает, что у каждого из них – десять жизней. Ей просто-напросто сказали: сделай то-то и то-то. И она исполнила», – обозначил свое мнение Клюкин.

В заключение ветеран спецслужб сказал несколько слов по поводу мер безопасности, которые, с его точки зрения, должны сопровождать любые публичные мероприятия. Как известно, организаторы встречи с Татарским признали, что эти меры в обсуждаемом случае оказались недостаточными. По мнению Клюкина, наилучшим способом обнаружить взрывчатку в момент проноса ее в общественное место служат специально натренированные собаки.

«Самый надежный способ – иметь в "проверяющих" специально натасканную собаку. Рамки в случаях, связанных с взрывчаткой, практически бесполезны. Рамка металлоискателя срабатывают на металл. В ситуации же, случившейся в Питере, мы имеем керамическую оболочку, в которой лежит пластид. И совсем маленький "карандаш" металла, на который рамка может не среагировать. А собака поймает сразу. Такое на мероприятиях надо обязательно предусматривать», – сказал эксперт.