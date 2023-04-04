Центробанк резко повысил курсы валют

Банк России установил на 5 апреля официальный курс доллара на уровне 79,3563 рубля, курс евро — на уровне 86,7207 рубля, юаня — 11,5308 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 4 апреля, курс доллара повышен на 1,4 рубля (с 77,9510), евро — на 2,1 рубля (с 84,6185), юаня — на 23 копейки (с 11,3028).

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 5 060,12 руб./грамм (с 4 961,49 рублей); на серебро ― до 61,04 руб./грамм (с 59,86); на платину ― до 2 525,85 руб./грамм (с 2 458,56), на палладий ― до 3 781,12 руб./грамм (с 3 734,21).

