Турецкие СМИ: США планируют испортить отношения между Россией и Турцией

США хотят вбить клин в отношения Турции и России.

Для этого Белый дом готовит план по противостоянию в Сирии, Центральной Азии, а также в регионе Чёрного моря. Однако данный сценарий будет осуществлён, если на предстоящих выборах в Турции победит оппозиционный блок.

Об этом в своей статье пишет турецкое издание Aydınlık. Авторы публикации, в частности, отмечают, что сейчас США теряют своё влияние на Ближнем Востоке, именно поэтому Вашингтон ищет новые стратегии на поствыборный период.

«Если победу одержит оппозиционный блок, то Белый рассчитывает вбить клин между Анкарой и Москвой. Для этого представители США хотят создать противостояние в трёх регионах», – утверждает Aydınlık.

При этом журналисты подчеркивают, что перед турецкой оппозицией поставлена задача взять на себя роль Украины.

Напомним, ранее единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что, по его мнению, Анкара должна выступить на стороне Киева в российско-украинском конфликте.

Как ранее писал «Эксперт», лидер турецкой партии «Родина» (Vatan), претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими.

Политик ещё в марте подал заявление на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Для участия в них ему необходимо собрать по 100 тыс. подписей.

Кроме того, в случае прихода к власти Перинчек планирует вывести Турцию из НАТО, а также намерен укреплять экономические связи с Россией.

«Борьба против американского империализма и его пешек на Украине – это также борьба Турции. Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», – заявил Перинчек.

Напомним, выборы президента Турции состоятся 14 мая текущего года. Согласно последним социологическим опросам, за действующего главу государства Реджепа Эрдогана, а также за его главного оппонента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу готовы проголосовать примерно по 45-47% избирателей.

