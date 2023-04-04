Тюменская компания «Ягоды плюс» вложит 80 млн рублей в производство джемов и варенья

Торгово-производственная компания (ТПК) «Ягоды плюс» (Тюмень) планирует в течение трех-четырех лет реализовать проект по производству ягодных наполнителей, варенья и джемов.

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Об этом рассказал генеральный директор предприятия Эльмар Ибуков, передает «Интерфакс».

По его словам, в производство будет вложено около 70-80 млн руб.; в текущем году ведется проектирование, запланирована закладка фундамента под будущий цех.

Также Ибуков сообщил, что компания ведет посадку смородины и облепихи. «На участке в Ялуторовском районе у нас заложено порядка 25 га смородины, в этом году получим первый урожай. В течение года планируем заложить еще 15 га облепихи, и 20 га смородины», — отметил гендиректор предприятия.

ООО ТПК «Ягоды Плюс» основано в 2009 году. Компания закупает и перерабатывает дикорастущие и садовые ягоды, грибы, кедровые орехи и плодово-овощную продукцию.

