В Кремле сделали заявление о возможном возобновлении поставок по «Северному потоку»

Глава президентской пресс-службы РФ Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами сделал заявление возможном возобновлении поставок по «Северному потоку».

По словам представителя Кремля, это произойдёт только после того, когда будет не только продавец, но и покупатели, передаёт РИА Новости.

«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, это же зависит от того, поставки же возобновляются, когда есть не только продавец, но и покупатель», – сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос одного из журналистов, готова ли Россия до установления виновных возобновить поставки, если «Северный поток» будет отремонтирован.

Между тем, стало известно, что немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток».

По словам одного из источников агентства Reuters, полис покрывает и физический ущерб для инфраструктуры, и экономические проблемы, вызванные остановкой деятельности. Кроме того, наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

При этом отмечается, что правительство ФРГ не возражало против страхования. При этом другие источники утверждают, что некоторые из немецких акционеров Nord Stream выступают за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Россией.

В то же время представители германского истеблишмента в беседе с журналистами агентства заявили, что надежду на возрождение проекта сейчас разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий – маловероятным в ближайшем будущем.

Как ранее писал «Эксперт», партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала от правительства ФРГ предпринять срочные меры к преодолению гигантской по меркам страны инфляции в месячном измерении – 8,7%. В числе одной из главных мер названо восстановление работы газопровода «Северный поток».

