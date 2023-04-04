Virgin Orbit сошла с орбиты

Последний запуск калифорнийской космической компании, контрольный пакет акций которой принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, закончился провалом: ракета со спутником не вышла на орбиту и упала в океан. Похоже, этот запуск два месяца назад предвосхитил судьбу самой компании. Как следует из заявления ее директора Дэна Харта, Virgin Orbit не смогла несмотря на все усилия обеспечить финансирование и была вынуждена прибегнуть к защите 11 главы Кодекса банкротства США. Харт собрал всех сотрудников и сообщил им неприятную новость: компания прекращает свою деятельность.

Компания Virgin Orbit обратилась с заявлением о банкротстве в Окружной суд Делавэра о банкротствах. Компания увольняет всех сотрудников и собирается распродавать активы и имущество.

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Virgin Orbit работала над системой, которая должна была при помощи модифицированного Boeing 747 запускать небольшие спутники на ракете из-под его крыла. В январе 2023 года провалился запуск ракеты LauncherOne именно с такого самолета.

Virgin Orbit входит в список американских космических компаний, которые сумели успешно вывести на орбиту спутники. Послужной список, кстати, у нее очень даже неплохой: из 6 запусков с 2020 года 4 успешных и две неудачи.

Финансовое положение Virgin Orbit резко ухудшилось после того, как Ричард Брэнсон, основавший ее в 2017 году и имеющий в ней 75% акций, прекратил финансирование. Несколько последних месяцев компания без особых успехов искала инвесторов и средства. Кстати, вторым по размерам портфелем – 18% акций владеет суверенный фонд Абу-Даби Mubadala.

Коммерческую деятельность Virgin Orbit начала в январе 2021 года с запуска 9 небольших спутников для НАСА. Ее акции торгуются на нью-йоркской бирже Nasdaq, куда она попала при помощи так называемого слияния SPAC, т.е. без IPO. Тогда ее оценили почти в 4 млрд долларов.

Сейчас картина очень сильно изменилась. На момент закрытия торгов 3 апреля рыночная капитализация Virgin Orbit составила всего лишь 65 млн долларов. 30 марта акции компании продавались за… 34 цента, т.е. рухнули в общей сложности на 82%.

«Сегодня все мои мысли и тревоги с нашими талантливыми коллегами и друзьями, с которыми мы вместе шли вперед и старались выполнять цели и задачи Virgin Orbit,- говорится в обращении Дэна Харта к сотрудникам компании.- Я уверен, что мы сумеем найти решение, которое позволит нам сохранить нашу компанию и технологии».

Процесс банкротства будет проходить на 31,6 млн долларов, полученных для этого от Virgin Investments Limited. В целом же активы компании сейчас составляют ок. четверти миллиарда долларов (243 млн), а долги – ок. 154 млн.