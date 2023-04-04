Владимир Ефимов: инвесторы создадут в Москве еще почти две тысячи новых рабочих мест

Еще почти две тысячи новых рабочих мест создадут в Москве инвесторы, подписавшие в 2023 году с властями столицы соглашения по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил 4 апреля заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Городская программа стимулирования создания мест приложения труда продолжает активно привлекать инвесторов для развития всех районов столицы. С начала этого года уже заключено четыре соглашения о строительстве двух промышленных комплексов, торгового и административного центров, а также образовательного учреждения», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, ввести эти объекты планируется до конца 2027 года. На них появится почти две тыс. рабочих мест.

В том числе, в Марушкинском поселении девелопер к 2025 году возведет торговый комплекс с деловым объектами общей площадью около 9 тыс. кв. м. Объем вложений в этот проект оценивается минимум в 800 млн рублей, а после ввода объекта в эксплуатацию тут будут работать 285 человек.

В поселений Московский рядом с деревней Румянцево инвестор построит сад-школу для 530 воспитанников и административно-деловой центр. Сдать социальный объект в эксплуатацию планируется к концу 2025 года, второй объект — к концу 2026-го. Стоимость инвестиций в детский сад-школу превысит полмиллиарда рублей, в административно-деловой центр — 3 млрд. Работать в последнем смогут более 1,2 тыс. человек.

В Зеленограде, в районе Савелки появятся два промышленных комплекса общей площадью 42,6 тыс. кв. м. «Предприятия обеспечат район более чем 350 новыми рабочими местами. В реализацию проекта инвестор вложит 4,4 млрд. рублей», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Ввод в эксплуатацию новых производств намечен на ноябрь 2025 года, добавил он.

Напомним, городская программа стимулирования создания МПТ разработана, чтобы обеспечить комплексную застройку новых районов, так чтобы инвесторы возводили там не только жилье. По ее условиям компанию-девелопера полностью или частично освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если он также берет на себя обязательство построить объект, который будет нужен городу и создаст новые рабочие места. Участвовать в программе могут как компании, которые еще только планируют реализовать проект в столице, так и те, кто уже возводит дома в Москве. Земельные участки и проекты застройки могут находиться при этом в разных районах города. Добавим, что 2022 году у инвесторов появилась возможность увеличить объем льгот: для этого им нужно сократить срок строительства объекта.

На данный момент в программе участвуют девелоперы из структур ГК «Пионер», «ФСК», Capital Group, «РГ-Девелопмент», «Страна Девелопмент», 3S Group, «Сбер», «Самолет», «Гранель», Level Group. С некоторыми из них подписаны несколько договоров.