Владислав Овчинский: онлайн-сервис разработчика из ОЭЗ Москвы подскажет промышленникам лучшие варианты производства деталей

Разработчик маркетплейса для изготовления деталей на заказ, научно-технический центр «Приводная техника» добавил в сервис функцию автоматической разработки технологических процессов. С ее помощью пользователи смогут рассчитать доступные варианты выпуска деталей, исходя из технологических возможностей и ресурсов предприятия. Об этом сообщил 4 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработка призвана ускорить процесс замещения импорта в России. Оптимальных исполнителей заказа на производство деталей интеллектуальная платформа I5.Solutions подбирает сама. Пользователю нужно загрузить 3D-модель изделия и установить технологические требования. В ответ платформа автоматически рассчитает варианты изготовления детали, подберет оборудование, а также укажет время и стоимость выпуска детали на разных производствах. У этого цифрового сервиса, разработанного в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», на данный момент нет аналогов на российском рынке.

«Маркетплейс позволяет в кратчайшие сроки найти производителя необходимых деталей и оборудования в разных регионах страны», — сказал Владислав Овчинский. По его оценке, после запуска сервиса в 2022 году его пользователи уже заказали более 1,4 тыс. разновидностей деталей, а общее число выпущенной таким образом продукции достигло почти 1,5 млн штук. «Для исполнения заказов предприятия подключили к системе маркетплейса 1,1 тысячу производственных станков. Теперь для пользователей доступны функции по автоматизации расчетов и разработке технологических процессов», — добавил глава департамента.

Проект сочетает в себе интеллектуальные системы и технологию машиностроения. «Платформа I5.Solutions предлагает совершенно новые возможности для заказчиков, производственных компаний и поставщиков. Внедрение элементов искусственного интеллекта ускоряет и удешевляет процессы на производствах, в некоторых случаях в разы», — отметил руководитель команды разработки интеллектуальной производственной платформы Вадим Скворцов.

Как отметили в ОЭЗ Москвы, появлению этой разработки помогла коллаборация компаний, чьи производства размещены на территории технополиса. В частности, партнером разработчика стал Московский государственный образовательный комплекс, кафедра которого также находится на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. Кроме промышленников, этот сервис полезен преподавателям и студентам технических факультетов, добавил он. «В целом производственный маркетплейс, который при расчетах учитывает более 100 тысяч различной инструментальной оснастки российских предприятий, оказывает содействие кооперации различных отраслей промышленности, регионов страны и компаний – резидентов собой экономической зоны города», — резюмировал он.