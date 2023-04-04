ВСУ несут большие потери: Минобороны сообщило об оперативной обстановке в зоне СВО

На брифинге 4 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об оперативной обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

В частности, он рассказал, что противник несёт большие потери на всех направлениях. Так, на Херсонском направлении запоследние сутки в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и 2 гаубицы Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за уничтожены до 65 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новоселки (ДНР), а также Орехова и Щербаков (Запорожская область). Потери противника здесь составили до 70 боевиков, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) «Центр», поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 225 украинских националистов, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено более 30 националистов, 2 боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили 3 склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населённых пунктов Огурцово (Харьковская область), Курахово (ДНР) и Орехов (Запорожская область). В районе населенного пункта Константиновка (ДНР) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Российских системы ПВО за сутки перехватили 3 украинских снаряда РСЗО HIMARS, а 3 вражеских БПЛА в районах Красногоровки (ДНР) и Каховки (Херсонская область).

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 2 апреля Конашенков сообщи, что российские силы нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103-х районах зоны проведения спецоперации. Были поражены 3 командных пункта связи ВСУ и ликвидированы 8 украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, системы ПВО сбили 11 украинских БПЛА, а потери личного состава противника составили порядка 400 человек.

