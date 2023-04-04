ВТБ сообщил о резком росте объемов выдачи ипотеки в марте

Выдачи ипотеки в РФ в прошлом месяце выросли по сравнению с февралем на четверть, за весь первый квартал 2022 года объем таких сделок приблизился к уровню прошлого года, составив примерно 1,2 трлн руб. против 1,3 трлн годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ВТБ. По оценке банка, в марте продажи жилищных кредитов в России превысили 530 млрд руб. «По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 триллиона рублей, в то время как в январе-марте прошлого года — 1,3 триллиона рублей», — указывается в сообщении.

Главным катализатором роста спроса стала господдержка, отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин. Благодаря модернизации семейной ипотеки количество сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе, пояснил он. «Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой "околонулевой ипотеки". Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно», — рассказал Дячкин. Выдачи ипотеки в России в первом квартале приблизились к уровню прошлого года, «когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок», добавил топ-менеджер.

Сообщается, что результатам первого квартала текущего года ВТБ оформил 44,3 тыс. кредитов на 228 млрд руб. В марте объем выдач кредитов достиг 105,4 млрд руб., что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку. Отмечается, что примерно каждую вторую сделку в январе-марте ВТБ проводил в рамках программ с господдержкой. Среди них клиенты впервые чаще выбирали семейную ипотеку: по ней оформлено 10,9 тыс. кредитов на общую сумму 66 млрд руб. Также спросом пользуется «Ипотека с господдержкой-2020», по которой выдано 9,5 тыс. кредитов более чем на 57,7 млрд руб.