Рост цен на нефть после неожиданного решения ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи привел вчера и к взлету акций компаний энергетической сферы в Европе и США. И та же причина давила на котировки большинства прочих – и особенно технологических – акций, оказавшихся в «красной зоне».
Взлёт нефти оказался праздником не для всех
Резкий взлет цен на нефть привел к росту акций европейских и американских энергетических компаний – они показали лучший день за полгода. Но и это помогло удержать в плюсе не все фондовые индексы – в США и ЕС теперь ждут роста инфляции и более глубокой рецессии
Piqsels
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