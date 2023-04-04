Взлёт нефти оказался праздником не для всех

Глеб Баранов

обозреватель Expert.ru

4 апреля 2023, 00:32

Резкий взлет цен на нефть привел к росту акций европейских и американских энергетических компаний – они показали лучший день за полгода. Но и это помогло удержать в плюсе не все фондовые индексы – в США и ЕС теперь ждут роста инфляции и более глубокой рецессии

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