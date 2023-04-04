Евроcоюзу предрекли серьезные проблемы в связи с возможным прекращением поставок СПГ Вашингтоном

Импортеры в Евросоюзе столкнутся с масштабными трудностями в случае, если США запретит поставки сжиженного газа.

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Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает «РИА Новости».

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«Сланцевый бум был основан, в частности, на низких процентных ставках. Кредит, созданный для постоянного притока денег. Если США запретят экспорт СПГ для удержания цен на низком уровне, то всем этим новомодным импортерам ЕС придется принимать очень жесткие решения. При отсутствии здравого смысла худшее для Брюсселя еще впереди», — цитирует агентство бывшую главу австрийского внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США не способны ускорить добычу нефти до уровня, необходимого для компенсации сокращения добычи странами ОПЕК+.

В мае 2020 года ОПЕК+ снизил нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на фоне пандемии COVID-19. Позже эти квоты были неоднократно откорректированы, а в августе прошлого года их практически отменили. Осенью альянс снова сократил добычу на два миллиона баррелей.

В воскресенье, 2 апреля, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки с мая и до конца года; Россия продлит на тот же срок уже начатое в марте сокращение добычи на 500 тыс. баррелей.