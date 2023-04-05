256 из 10 тысяч: замглавы ФАС оценил «максимальную доходность» банковских вкладов

Очень небольшое число клиентов могут получить максимальную доходность по накопительным счетам, которую кредитные организации упоминают в своей рекламе, сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков. По банковской статистике, которую он привел, из 10 тыс. открытых счетов только 256 человек получили максимальный процент, передает РБК.

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«В особенностях информирования потенциальных клиентов банка о накопительных счетах мы сталкивались с тем, что заявляется максимальная ставка, которая может быть применена, только если деньги клиента находятся на счете клиента минимум год. А при том, что эта ставка может меняться по решению банка, мы сталкивались с тем, что до года не доходило дело практически ни у кого. То есть ставки снижались, и заявленная максимальная не применялась, хотя и в рекламе она присутствовала, и в буклетах банков, и так далее», — сообщил Кашеваров.

Он рассказал, что когда ФАС запрашивала информацию о том, сколько у банка было применено в отношении рекламируемых продуктов максимальной ставки, то получила такую статистику, что из 10 тыс. открытых счетов только 256 человек получили максимальный процент. Замглавы ФАС отметил, что служба выдала банкам уже десять предупреждений и завела два дела, «поскольку предупреждения не были выполнены».

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута тоже критиковал «привлекательные ставки по вкладам», когда на деле выяснялось, что клиенту надо выполнить ряд условий, либо ставка действует только первый месяц, либо для ее получения надо понести дополнительные расходы.

С 1 октября 2022 года ЦБ обязал банки раскрывать минимальную гарантированную ставку по вкладам.

