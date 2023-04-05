Акции дня: бумаги «РусГидро» выросли на корпоративных новостях

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 5 апреля вышли бумаги компании «РусГидро». За день котировки поднялись на +3,39% до 0,85 рублей за акцию.

Рост акций происходил на фоне новостей о возможном разделении компании. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, совместно с Минэкономразвития и Минэнерго разрабатывается план разделения «РусГидро» на два сегмента — генерацию и сети. Это происходит в рамках перехода Дальнего Востока в ценовую зону энергорынка.

«Предполагает ли этот план выделение отдельной сетевой компании или под «разделением» подразумевается что-то другое — пока непонятно. Сети РусГидро на Дальнем Востоке (ДРСК) в прошлом году имели около 37 млрд руб. выручки и небольшую прибыль (по РСБУ). Следовательно, выделение относительно небольшого бизнеса (для РусГидро) не приведет к материальным изменениям в бизнес-модели компании или в результатах, но пока вообще никаких деталей нет», - прокомментировал эксперт «БКС Экспресс» Андрей Мамонтов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,82% до 2500,8 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,11% до 984,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:59 мск составила 84,94 долларов за баррель (нулевые колебания). Российская валюта слабела – 79,79 руб. за доллар.