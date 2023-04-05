Финансовые рынки Фондовый рынок США NASDAQ

Три токсичных слова Nasdaq: «first», «republic» и «bank»

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
5 апреля 2023, 09:24

Фондовые индексы США закрыли день в минус: свежая статистика усилила страхи рецессии. Вновь обрушились и финансовые акции: гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон сообщил, что банковский кризис не закончен, а его последствия будут ощущаться долгие годы.

Seth Wenig/AP/TASS