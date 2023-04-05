Вчера к Nasdaq Composite, начавшему падение еще накануне, присоединились и прочие американские фондовые индексы. Новая статистика заставила рынки задуматься над перспективой вхождения экономики США в глубокую рецессию при высокой инфляции.
Три токсичных слова Nasdaq: «first», «republic» и «bank»
Фондовые индексы США закрыли день в минус: свежая статистика усилила страхи рецессии. Вновь обрушились и финансовые акции: гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон сообщил, что банковский кризис не закончен, а его последствия будут ощущаться долгие годы.
Seth Wenig/AP/TASS
Реклама
Новости партнеров