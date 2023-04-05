Три токсичных слова Nasdaq: «first», «republic» и «bank»

Вчера к Nasdaq Composite, начавшему падение еще накануне, присоединились и прочие американские фондовые индексы. Новая статистика заставила рынки задуматься над перспективой вхождения экономики США в глубокую рецессию при высокой инфляции.

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