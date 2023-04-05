Инвесторов встревожила судьба доллара

Золото не изменило себе. Как и прогнозировали экономисты, оно резко рвануло вверх на фоне ослабления доллара и прогнозов, что ФРС начнет постепенно сворачивать свою нынешнюю жесткую монетарную политику. Благодаря еще, как разъясняет австралийский аналитик Дэвид Леннокс, и «бонусу надежности», оно взлетело во вторник, 4 апреля, до 13-месячного максимума и к закрытию торгов впервые после марта 2022 года даже перевалило, как говорят, психологический рубеж в 2000 долларов за унцию.
Причин для мощного рывка золота достаточно. Ему несомненно способствовали и данные по рабочим вакансиям в США, которые оказались самые низкие после мая 2021 года. С одной стороны, эти данные Министерства труда США свидетельствуют о том, что Америка сделала еще один шаг к рецессии, а с другой, они дали основания предположить, что ФРС все же придется менять монетарную политику в сторону ослабления, т.е. если и продолжать повышать учетную ставку, то делать это не так агрессивно, как раньше.
Продолжающий слабеть на этой неделе доллар стал еще одним положительным моментом для золота, которое, пишет Bloomberg, может в ближайшем будущем протестировать рекордно высокий рубеж в 2075 долларов за унцию, который был достигнут в августе 2020 года.
«Сейчас цену золота в основном толкают наверх тревоги относительно судьбы американского доллара»,- объясняет аналитик австралийской финансовой компании Fat Prophets Дэвид Леннокс.
Он обращает внимание на отсутствие экономических факторов, которые могли бы оказать существенную поддержку американской валюте, и на так называемый «бонус надежности (безопасной гавани)», появившийся вследствие банковского кризиса в марте и высокой геополитической напряженности в мире.
После выхода 4 апреля ежемесячного опроса Министерства труда США по вакансиям на рынке труда (JOLTS) все сейчас ждут пятницы, когда должен выйти отчет американского Минтруда по рабочим местам за март. Ожидается, что он станет еще одним свидетельством замедления развития первой экономики планеты.
Спотовые цены на золото в Азии сегодня почти не изменились. Так, в Сингапуре золото торговалось по 2021,05 доллара за унцию после вчерашнего роста на 1,8%.
Эксперты также обращают внимание на Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий курс 10 ведущих валют планеты по отношению к доллару США. Этот индекс снижается уже три дня подряд. Кстати, остальные драгоценные металлы показывают разноплановую динамику: серебро, к примеру, после рывка 4 апреля на 4,3% немного подорожало, а цены на палладий и платину немного понизились.