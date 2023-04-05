Инвесторов встревожила судьба доллара

Золото не изменило себе. Как и прогнозировали экономисты, оно резко рвануло вверх на фоне ослабления доллара и прогнозов, что ФРС начнет постепенно сворачивать свою нынешнюю жесткую монетарную политику. Благодаря еще, как разъясняет австралийский аналитик Дэвид Леннокс, и «бонусу надежности», оно взлетело во вторник, 4 апреля, до 13-месячного максимума и к закрытию торгов впервые после марта 2022 года даже перевалило, как говорят, психологический рубеж в 2000 долларов за унцию.

Причин для мощного рывка золота достаточно. Ему несомненно способствовали и данные по рабочим вакансиям в США, которые оказались самые низкие после мая 2021 года. С одной стороны, эти данные Министерства труда США свидетельствуют о том, что Америка сделала еще один шаг к рецессии, а с другой, они дали основания предположить, что ФРС все же придется менять монетарную политику в сторону ослабления, т.е. если и продолжать повышать учетную ставку, то делать это не так агрессивно, как раньше.