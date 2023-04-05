Бизнесменов и банкиров будут освобождать от уголовной ответственности при возмещении ущерба

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о расширении перечня случаев, при которых предпринимателям и банкирам предоставляется возможность освобождения от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба.

Как пишет РБК, речь идет о гражданах, впервые совершивших преступление в сфере предпринимательства (ст. 171), банковской деятельности (ст. 172) либо уклонения от репатриации валютной выручки (ст. 193). Сумма нанесенного ущерба при этом должна быть возвращена потерпевшей стороне в полной мере; помимо этого, двойную сумму ущерба полагается перечислять в госбюджет. Таким образом, совокупный объем выплат в три раза превысит доход правонарушителя.

Закон также распространяется на совершенные впервые в особо крупном размере преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав и причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По словам автора инициативы, депутата Игоря Антропенко, нововведение «поможет формированию благоприятного делового климата в стране и сокращению рисков ведения предпринимательской деятельности». В пояснительной записке к законопроекту указывается, что новый закон поспособствует достижению цели, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в рамках указа о национальных целях развития России до 2030 года — «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».