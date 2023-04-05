Россия нашла мощного покупателя дизеля вместо Европы

Воспользовавшись европейским эмбарго на российские энергоносители, вступившим в силу 5 февраля, Анкара начала ударными темпами покупать у России дизельное топливо. По данным Vortexa Ltd., турецкие компании купили в марте российского дизеля максимальное за 7 лет количество.
Резкое увеличение турецкого импорта российского дизельного топлива после 5 февраля ожидалось, но никто из авторов прогнозов не мог предположить, что импорт превысит в первом весеннем месяце 10 млн баррелей, что на 50% выше февральских показателей. Купленного в марте российского дизеля хватит, чтобы удовлетворить все потребности Турции в этом виде топлива как минимум на две недели. По данным Joint Organisations Data Initiative, спрос Турции на дизельное топливо, правда, в декабре 2022 года находился на уровне 560 тыс. бар./д.
Bloomberg предполагает, что Анкара покупает дизельное топливо у Москвы по привлекательным ценам.
«Турции очень выгодно европейское эмбарго на российские мазут и дизель»,- объясняет глава отдела нефтепродуктов консалтинговой компании Facts Global Energy Юджин Линделл, имея в виду скидки, которые дает Анкаре Москва.
Аналитик также подчеркивает, что дешевый российский дизель турки наверняка используют для внутренних нужд, а собственное дизельное топливо, производимое на турецких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), продают в Европу по рыночным, т.е. значительно более высоким, чем российские ценам. Такой крупный покупатель несмотря на скидки выгоден и России, потерявшей в лице Европе крупного потребителя своих нефтепродуктов. В накладе, как обычно, остается Европа, которая с гордостью заявляет об успешной борьбе за энергетическую независимость от России и переплачивает десятки миллиардов евро за дорогие нефтепродукты из Индии, Турции и Ближнего Востока, которыми она заменила дешевые мазут, дизель и другие виды топлива из России.
Сколько дорогого дизеля Турция продает европейским странам и сколько зарабатывает на этой нехитрой, но прибыльной схеме, неясно. Известно только, что импорт дизеля в марте вырос благодаря росту поставок из России, а вот объем экспорта по сравнению с февралем почти не изменился. Не очень понятно сейчас и то, как отразились недавние мощные землетрясения на юго-востоке Турции, на ее спрос на дизель и другие виды топлива.
«Пока можно сделать один логический вывод,- говорит Юджин Линделл:- Производительность турецких НПЗ сейчас значительно ниже, но связано это с землетрясениями или снижение вызвано другими причинами, пока неизвестно».