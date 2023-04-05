Россия нашла мощного покупателя дизеля вместо Европы

Воспользовавшись европейским эмбарго на российские энергоносители, вступившим в силу 5 февраля, Анкара начала ударными темпами покупать у России дизельное топливо. По данным Vortexa Ltd., турецкие компании купили в марте российского дизеля максимальное за 7 лет количество.

Резкое увеличение турецкого импорта российского дизельного топлива после 5 февраля ожидалось, но никто из авторов прогнозов не мог предположить, что импорт превысит в первом весеннем месяце 10 млн баррелей, что на 50% выше февральских показателей. Купленного в марте российского дизеля хватит, чтобы удовлетворить все потребности Турции в этом виде топлива как минимум на две недели. По данным Joint Organisations Data Initiative, спрос Турции на дизельное топливо, правда, в декабре 2022 года находился на уровне 560 тыс. бар./д.