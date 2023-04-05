Экс-президенту США Дональду Трампу грозит до 136 лет тюремного заключения

Обвинения, предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу, предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет тюремного заключения.

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Об этом сообщил телеканал Fox News после того, как Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Уточняется, что фактический срок, возможно, будет намного меньше. Канал отмечает, что как правило в Нью-Йорке фальсификация деловых документов считается обвинением в мелком правонарушении, однако становится уголовным преступлением, предполагающим максимальный срок заключения в четыре года, если «намерение обвиняемого обмануть включает намерение совершить другое преступление или помочь скрыть его совершение».

Экс-глава государства свою вину не признает. По словам Трампа, выдвинутые против него обвинения являются свидетельством «невиданного в истории вмешательства в выборы». Бывший президент в очередной раз обвинил действующую администрацию США в том, что ее политика может спровоцировать начало третьей мировой войны.

В январе 2018 года The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что в 2006-м Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам политик заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, подвергающимся уголовному преследованию. Сам он, а также его сторонники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес являются политически мотивированными.